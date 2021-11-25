Saçlarınıza avokadolu maske uygularsanız...

Saçlarımız zaman içerisinde biz istemesek de yıpranabilir. Hiç kimse saçları mat ve cansız gözüksün, güzelliğini perdelesin istemez. Peki yıpranmış saçlar doğal yöntemlerle eski sağlıklı hallerine geri döndürülebilir mi? Sizler için saçlarınıza uygulayacağınız maskeleri derledik...

Saçlarımız kirli hava, uygulanan işlemler ve kullanılan kimyasal ürünler nedeniyle zamanla yıpranıp sağlıksız bir hale gelebilir. Sağlıksız ve yıpranmış saçlara kimse sahip olmak istemez. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu piyasada satılan kimyasal ürünler değildir. Sizler için doğal maske tarifleri derledik.

Saçlarınıza doğal maskeler hazırlamak için temel olarak zeytinyağı, muz, avokado, yumurta, yoğurt, elma sirkesi, bal gibi kolay ulaşılabilir ve doğal ürünlere ihtiyacınız olacak. Ayrıca maskeleri zenginleştirmek için Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, shea yağı, B vitamini kapsülleri de kullanacağız.

Avokadolu, muzlu saç maskesi nasıl hazırlanır?

Avokadolu, muzlu saç maskesini hazırlamak için bir adet muz, yarım avokado, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı Hint yağı, bir çorba kaşığı tatlı badem yağına ihtiyacınız olacak.

Bu maskeyi hazırlarken muzu ve avokadoyu çatal yardımıyla ezerek püre haline getirmelisiniz. Daha sonra içerisine yağları karıştırıp homojen bir hale getirin. İsterseniz içerisine bir tane B vitamini kapsülü de karıştırabilirsiniz.

Maskeyi saçınıza sürmeden önce benmari usulü ocakta eritip sürerseniz çok daha etkili olacaktır.

Saf yağ saç maskesi nasıl hazırlanır?

Saçlarınıza meyve sürmek istemiyor, yalnızca yağların gücünden faydalanmak istiyorsanız sizlere başka bir önerimiz olacak. Saf yağ saç maskesi hazırlamak için iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, iki çorba kaşığı Shea yağı, bir çorba kaşığı Hint yağı, bir çorba kaşığı argan yağı, bir çorba kaşığı tatlı badem yağına ihtiyacınız olacak.

Maskeyi hazırlarken öncelikle Hindistan cevizi yağını ve shea yağını benmari usulü ocakta eritin. Daha sonra ocaktan alın ve içerisine diğer yağları da ekleyip güzelce karıştırın. Karışım ılık bir haldeyken saçınıza sürün ve yaklaşık bir gün boyunca saçınızda bekletin. Saçlarınız çok yıpranmış bir haldeyse haftada en az bir defa bu uygulamayı yaparak eski sağlıklarına onları kavuşturabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.