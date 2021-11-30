Saçlarınız yağlıysa...

Bazı insanlar daha fazla sebum ürettiği için saçları çok daha yağlı görünür. Bu sebum sebasöz bezleri tarafından saç ve saç derisini nemlendirmek ve sağlığını korumak için üretilir. Peki yağlı saçlara bir çözüm var mı? Sizler için araştırdık...



Bazı insanların sebasöz bezleri diğer insanlara göre daha fazla sebum üretir. Bu da saçlarının daha yağlı olmasına neden olur. Sebumun görevi saçın, saç derisinin nemlenmesi ve sağlıklı olmasıdır. Yağlı saçlar ağırlaşır ve bakımsız görünür. Eğer sizin de saçlarınız çok çabuk yağlanıyorsa sizler için bazı doğal önerilerimiz olacaktır.

Yağlı saçlar için ne yapılabilir?

Sirkeli su - Sirkeli su düzenli kullanıldığında yağlı saçlara çözüm olur. Sirke sayesinde saçlar eskiye nazaran daha geç yağlanır. Sirkeli saç uygulaması için öncelikle saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Daha sonra 500 ml suyun içerisine dört veya beş çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin. Saçlarınızı bu suyla yıkayın ve beş dakika durulamadan bekletin. Daha sonra durulayıp saçınızı sirkeden arındırın. Bu uygulamayı haftada iki veya üç defa uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde sonuç göreceksiniz. Ayrıca sirkenin kokusundan çekiniyorsanız, kokunun saçınızda kalmayacağını söyleyelim.

Lavantalı su - Sirkenin kokusuna dayanamıyor ve daha güzel kokulu bir uygulama istiyorsanız lavantalı su tam size göre. Bir tutam kuru veya taze lavantayı alın ve orta boy bir tencerenin içerisine koyun. Tencereyi temiz suyla doldurun ve ocağa koyun. On dakika kadar kaynatın. Rengi koyulaşmaya başlayınca suyu alıp bir kenara koyun ve içindeki lavantaları süzdürün. Suyu ayrı bir kabın içerisine alın ve ılınmaya bırakın. Su ılınınca kuru saçlarınıza dipten başlayarak uca doğru bu suyu sürün. Bu kısmı sprey şişesiyle de yapabilirsiniz. Daha sonra saçlarınızı bu şekilde yarım saat bekletin ve daha sonra durulayın. Saçlarınızdaki yağlanma sorunu bu uygulama sayesinde zaman içinde azalacaktır.

Biberiye ve kekik - Yağlı saçlardan kurtulmanın en kesin çözümlerinden biri bu uygulamadır. Bir tutam kurutulmuş biberiye ve bir tatlı kaşığı kekiği bir su bardağına koyun ve üzerine kaynar temiz su ekleyin. Bu şekilde on dakika kadar demlenmesini sağlayın. Demlenen suyu süzün. Elde ettiğiniz suyu sprey şişesinin içerisine koyun ve saçlarınıza uygulayın. Yarım saat saçlarınızda beklettiğiniz karışımı durulayın. Bu uygulamayı haftada bir veya iki defa düzenli bir şekilde tekrarlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.