Saçlarınız çok yıprandıysa...

Yıpranmış saçlar birçok kadının kabusudur. Hiç kimse saçları mat ve cansız gözüksün, güzelliğini perdelesin istemez. Peki yıpranmış saçlar doğal yöntemlerle eski sağlıklı hallerine geri döndürülebilir mi? Sizler için saçlarınıza uygulayacağınız doğal maskeleri derledik...



Saçlarımız kirli hava, uygulanan işlemler ve kullanılan kimyasal ürünler yüzünden zaman içerisinde yıpranıp sağlıksız bir hale gelebiliyor. Sağlıksız ve yıpranmış saçlara kimse sahip olmak istemez. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu piyasada satılan kimyasal ürünler değildir. Sizler için doğal maske tariflerimiz olacak.

Saçlarınıza doğal maskeler hazırlamak için temel olarak zeytinyağı, muz, avokado, yumurta, yoğurt, elma sirkesi, bal gibi kolay ulaşılabilir ve doğal ürünlere ihtiyacınız olacak. Ayrıca maskeleri zenginleştirmek için Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, shea yağı, B vitamini kapsülleri de kullanacağız.

Yumurta, bal, sirke maskesi nasıl hazırlanır?

Bu maskeyi hazırlamak için bir yumurta, bir çorba kaşığı bal, dört çorba kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Ayrıca isterseniz bir veya iki tane B vitamini kapsülü ve Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, shea yağından birinden veya iki tanesinden birer çorba kaşığı da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.

Maskeyi hazırlamak için önce yumurtayı güzel bir şekilde çırpın, daha sonra sirkeyi ve balı yumurtanın içerisine ilave edin. Hepsini güzelce karıştırıp nemli saçlarınıza sürün. Bu şekilde yaklaşık bir saat bekletin ve daha sonra saçlarınızı yıkayın. Ayrıca saçlarınızı son durulama suyunuza 1'e 1 ölçekte sirke ve su eklerseniz, saçlarınız çok güzel bir şekilde parlayacaktır.

Yağ, bal ve yumurta maskesi nasıl hazırlanır?

Yağ, bal ve yumurta maskesini hazırlamak için iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir çorba kaşığı tatlı badem yağı, bir yumurta, bir çorba kaşığı bala ihtiyacınız olacak. Ayrıca isterseniz bu maskenin içerisine bir veya iki tane B vitamini kapsülü de ekleyebilirsiniz.

Maskeyi hazırlamak için öncelikle yumurtayı güzelce çırpın. Daha sonra yumurtanın içerisine diğer malzemeleri de ilave edin ve iyice karıştırın. Daha sonra karışımı nemli saçlarınıza sürün ve bu şekilde yaklaşık bir saat bekletin ve bekleme süresi bitince güzelce yıkayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.