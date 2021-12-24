Saçları bir ayda uzatan efsane karışım!

Bazı insanların saçları çok yavaş uzar. Bu durum oldukça rahatsız edicidir. Doğal karışımlar sayesinde saçların uzama hızını artırılabilir. Peki hangi doğal yağlar saçlarımızın uzama hızını artırır? Sizler için araştırdık...



Saçlarımızın hızlı bir şekilde uzamasını isteriz. Fakat bu her zaman mümkün olmaz. Böyle durumlarda hem pahalı hem de birçok kimyasal madde içeren ürünlere başvurmak istemiyorsak doğal ürünler tercih edebiliriz. Sizlere vereceğimiz karışım tarifi sayesinde bir ay gibi kısa bir sürede saçlarınızda gözle görülür bir uzama yaşayabilirsiniz.

Saçları hızlı bir şekilde uzatan karışım tarifi

Bu karışım için yumurta bal ve hint yağına ihtiyacınız olacak.

Hint yağı E vitamini, çeşitli mineraller, omega 6 ve trigliseritten oldukça zengin bir üründür. Bu sayede saçların köklerini güçlendirir ve saç derisine sağlık kazandırır. Antibakteriyel özelliklere de sahip olduğu için saçların uzamasını engelleyen saç derisi rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Aynı zamanda saçlara da nem kazandırır.

Yumurta A vitamini, D vitamini, E vitamini ve protein bakımından çok zengin bir besindir. Bu sayede saçları nemlendirir, saç köklerine güç kazandırır.

Bal saçların yıpranmasının ve saç uçlarının kırılmasının önüne geçer. Bu sayede de saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Bu karışımın daha güçlü olmasını istiyorsanız içerisine zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Zeytinyağı da saçların hızlı ve sağlıklı uzaması için ihtiyacı olan E vitaminini içermektedir.

Bu güçlü karışım için iki çorba kaşığı Hint Yağı, bir yumurta, bir çorba kaşığı bala ihtiyacını olacak. Eğer içerisine zeytinyağı ilave etmek isterseniz bir çorba kaşığı Hint yağı, bir çorba kaşığı zeytinyağı olacak şekilde tarifi değiştirebilirsiniz.

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabının içerisine koyun ve güzel bir şekilde karıştırarak malzemelerinin birbirine geçmesini sağlayın. Malzemeler homojen bir hale gelince hazır olacaktır.

Hazırladığınız karışımı, saçlarınız temiz ve kuruyken uygulayın. Karışımı ilk olarak saçlarınızın köklerine parmaklarınızla masaj yaparak yedirin, daha sonra kalan karışımı saçınıza yayın. Daha sonra bir bez ya da bone kullanarak saçlarınızı kapatın. Yaklaşık dört saat bu şekilde bekleyin. Bu sürenin sonunda saçlarınızı her zamanki gibi yıkayın. Haftada iki defa bu uygulamayı yapabilirsiniz. Eğer saçlarınız fazla uzunsa malzemeleri iki katı olacak şekilde hazırlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.