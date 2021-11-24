Saçlar için meyveli, yoğurtlu maske nasıl hazırlanır?

Saçlar birçok sebebe bağlı olarak yıpranabilirler. Hiç kimse bu durumdan memnun olmaz, saçları mat ve cansız gözüksün, güzelliğini perdelesin istemez. Peki yıpranmış saçlar doğal yöntemlerle eski sağlıklarına kavuşturulabilir mi? Sizler için saçlarınıza uygulayacağınız doğal maskeleri araştırdık...



Saçlarımız kirli hava, uygulanan işlemler ve kullanılan kimyasal ürünler nedeniyle zaman içerisinde yıpranıp sağlıksız bir görünümde olabiliyorlar. Hiç kimse sağlıksız ve yıpranmış saçlara sahip olmak istemez. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu piyasada satılan kimyasal ürünler değildir. Sizler için bazı doğal maske tarifleri derledik...

Saçlarınıza doğal maskeler hazırlamak için temel olarak zeytinyağı, muz, avokado, yumurta, yoğurt, elma sirkesi, bal gibi kolay ulaşılabilir ve doğal malzemelere ihtiyacınız olacak. Aynı zamanda maskeleri zenginleştirmek için Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, tatlı badem yağı, argan yağı, shea yağı, B vitamini kapsülleri de kullanabilirsiniz.

Meyveli, yoğurtlu maske nasıl hazırlanır?

Bu maske orta derecede yıpranmış saçlar içindir. Maskeyi hazırlamak için bir tane muz, iki çorba kaşığı yoğurt, iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı veya tatlı badem yağı, bir çorba kaşığı bala ihtiyacınız olacak.

Meyveli yoğurtlu maske için muzu çatalla güzelce ezip püre haline getirin. Seçtiğiniz yağlardan birini ve balı ekleyip karıştırın, son olarak yoğurdu ekleyin. Nemli saça bu karışımı sürüp yaklaşık bir saat bekletin ve ardından yıkayın.

Yağ karışımı maskesi nasıl hazırlanır?

Bu maske de orta derecede yıpranmış saçlar içindir. Maskeyi hazırlamak için iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, iki çorba kaşığı zeytinyağı, bir çorba kaşığı tatlı badem yağı veya Hint yağı ve isterseniz bir kapsül B vitaminine ihtiyacınız olacak.

Yağ karışımı maskesini hazırlamak için tüm malzemeleri bir kabın içerisinde homojen bir hal alana kadar karıştırın. Daha sonra nemli saçlarınıza sürün ve yaklaşık olarak bir saat bu şekilde bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Fakat maskeyi gece uygulayıp başınıza bir duş bonesi, havlu geçirebilir veya yastığınıza bir havlu sarıp sabah da saçınızı durulayabilirsiniz. Saçlarınız çok yıpranmışsa bu uygulamayı haftada iki kez uygularsanız çok fayda görürsünüz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.