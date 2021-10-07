Saçınızı tararken bunlara dikkat ediyor musunuz?

Saç taramak üzerinde durulması gereken bir konu gibi gelmez çoğumuza. Fakat saç sağlığını korumak için saç taramak da önemli bir noktadır. Peki ne tür bir tarak kullanmalıyız? Saçlarımızı kolayca nasıl tarayabiliriz? Saç tararken nelere dikkat etmeliyiz? Sizler için saç tarama konusunu masaya yatırdık...

Kıvırcık veya düz hiç fark etmiyor, saçlarımızı doğru bir tarakla ve doğru bir şekilde taramak sağlıklarını korumak için çok önemli. Saçlarımızı yanlış bir tarakla ve yanlış bir şekilde taradığımızca koparak dökülmeleri işten bile değil. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?

Tarak seçimi

Tarak seçimi yaparken suni değil doğal kıllara sahip fırçalar kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü sentetik kıllara sahip saç fırçaları saçı kırabilir ve elektriklenmesine neden olabilir. Doğal kıllara sahip fırçalar ise saçı elektriklendirmez. Ayrıca tarak tahta veya kauçuktan yapılmış ve geniş gövdeli olmalıdır. Bu sayede saçlarınıza zarar vermeden çok daha kolay bir şekilde tarayabilirsiniz.

Doğru taramak çok önemli

Saçları tararken evvela uç ve boy kısımlarından başlamamız gerekir. Daha sonrasında ise kökten başlayıp uca kadar rahatlıkla tarayabiliriz. Eğer uçlardaki karışıklığı öncelikle açmazsak zorlanıp saçlarımızın kırılmasına sebep olabiliriz.

Kıvırcık veya gür saçlarınız varsa yıkama esnasında saçlar birbirine daha fazla dolanabilir. Bu yüzden banyoya girmeden önce saçlarınızı tarayıp daha sonra yıkarsanız saçlarınız daha az karışacaktır. Ayrıca havluya sarmadan önce ıslakken de son bir kez tarayabilirsiniz.

Çok fazla saç taramak yanlış

Genelde saçları sürekli taramak parlamalarını sağlar gibi bir düşünce var. Fakat saçları sürekli tararsak onlara zarar verebiliriz. Bu düşünce bu yüzden yanlıştır.

Saçlar nasıl kolay bir şekilde taranabilir?

Saçlarımız ısıya maruz kalma, tuza maruz kalma, klora maruz kalma ve güneş yüzünden kolayca yıpranabiliyor. Yıpranmış saçlar da taranırken bizi çok zorlayabiliyor. Saçlarımızı tararken zorlanınca sinirlenip hızlı hızlı tararsak onları çok daha fazla yıpratmış oluruz ve bu da çok daha zor taranmalarına sebep olur, unutmayın.

Saçlarınızı kolay bir şekilde taramak istiyorsanız taramadan önce durulanmayan bakın kremleri kullanıp saçlarınızı yumuşatıp kolayca tarayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.