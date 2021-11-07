Saçınızı hızlıca uzatmak için bu maskeyi yapın

Saçlarınız bir türlü uzamıyorsa ve bu durum sizi çok rahatsız ediyorsa genellikle kimyasal ürünlere yöneldiğinizi biliyoruz. Fakat evde doğal ürünlerle hazırlayacağınız maske tarifiyle de saçınızın uzama hızını artırabilirsiniz. Peki nasıl? İşte saç uzatan havuçlu saç maskesi tarifi ve faydaları...



Birçok insan ne yaparsa yapsın saçı hızlı bir şekilde uzamaz. Bu durumda da kimyasal ürünlere koşulur. Fakat evde de gayet doğal bir şekilde saç uzatan maskeler hazırlayabilirsiniz. Bu maskelerden biri de havuç maskesidir. Peki havucun saça ne gibi bir katkısı olacak?

Havucun saça faydaları

Havuç yüksek miktarda potasyum içerir. Bu sayede kuru saç derisini yumuşatır ve cildin nemlenmesini sağlar. İçeriğindeki beta karoten maddesi sayesinde cilt dokularını onarır ve güneşin sert ışınlarından saçlarımızı korur. Havuç C vitamini ve E vitamini içerir. Bu sayede saç derisindeki dolaşımı artık ve saçların daha güçlü ve daha gür olmasına yardımcı olur. Saç tellerinin beslenmesini sağlayarak daha hızlı uzamalarına katkıda bulunur. Ayrıca saçların da erkenden beyazlamasının önüne geçer. Havuç içeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler sayesinde saç dökülmesini ortadan kaldırır.

Saçlarımızı uzatacak havuç maskesi nasıl hazırlanır?

Saçlarınızın uzamasını istiyor, kimyasal ürünler değil doğal ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız iki tane orta boy havuca, üç su bardağı suya, bir tane yumurtaya ve bir tatlı kaşığı badem yağına veya zeytinyağına ihtiyacınız olacak.

Üç su bardağı suyu ocakta güzelce kaynatın. İki havucu rendeleyin ve kaynayan suyun içerisine ekleyin. Yirmi dakika boyunca kaynattıktan sonra tencerenin ağzını kapatın ve demlenmesini sağlayın. Karışım ılınınca rende havucu süzün. Daha sonra yumurtayı çırpıp, yağla birlikte karışıma ekleyin ve karıştırın. Daha sonra bu karışımı temiz bir kavanoza koyun.

Havuç maskesini öncelikle saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra bütün saçlarınıza kalan maskeyi yedirin. Saçınızı bir boneyle kapatın. Bir buçuk saat bu şekilde bekletin. Daha sonra saçlarınızı yıkayın ve kurutun. Bu maskeyi haftada bir uygularsanız saçlarınız çok daha hızlı uzayacaktır. Fakat maskeyi altı hafta uyguladıktan sonra iki hafta ara verip sonra isteğe bağlı olarak tekrar başlamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.