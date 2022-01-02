Saçınıza domates sürerseniz...

Anneannelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz güzellik sırları asla eskimiyor. Sizler için eskilerimizden kalma birbirinden ilginç güzellik sırlarını derledik...



Her gün yeni bir güzellik ürünüyle karşılaşıyoruz. Sosyal medya birçok ürün tanıtımı videoları karşımıza çıkıyor. Fakat anneannelerimizden, babaannelerimizden öğrendiğimiz güzellik sırları asla eskimiyor ve her zaman işe yarıyor.

Büyüklerimizden öğrendiğimiz güzellik tüyoları

Saçlarınızı sarıya boyadıysanız ve zaman içerisinde yeşil tonlara dönüyorsa domates suyu maskesi kullanabilirsiniz. Saçınızın uzunluğuna ve fazlalığına göre domates suyu hazırlayın ve saçınızın her yerine sürüp on dakika bekletin. Domatesin içerisindeki kırmızı pigmentler yeşil rengi nötr hale getirir ve saçınız eski rengine kavuşur.

Kepek problemi yaşıyorsanız şampuanınızın içerisine iki tane aspirin atın ve saçınızı bu şampuanla yıkayın. İki hafta içerisinde kepek probleminizden kurtulmaya başlayabilirsiniz.

Saçlarınızın rengini açmak istiyorsanız papatya suyu kullanabilirsiniz. Saç renginizi açmak için limon suyu da iyi bir seçenektir. Yirmi beş gram papatyanın üzerine bir bardak sıcak su dökün ve bir saat boyunca demleyin. Daha sonra içerisine yarım limon suyu ekleyin ve güzel bir şekilde karıştırın. Karışımı tüm saçınıza yedirin ve bir saat bekletin. Saçınızı bir bone veya havluyla sarın.

Uykusuzluğa bağlı olarak göz altı morluklarınız oluştuysa patatesi ikiye kesin ve bu morlukların üzerine koyun. On beş dakika sonra değişimi görebilirsiniz.

Siyah noktalardan kurtulmak için bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı un ve bir çay kaşığı suyu güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra bu karışıma pamuk batırıp siyah nokta olan bölgeye bastırın ve on beş dakika boyunca bekletin.

Aloe vera antiseptik özelliğe sahiptir. Aloe vera yaprağını ikiye kesin ve bir bant yardımıyla akneli bölgeye sabitleyin. Kısa süre içerisinde yanma ve acı hissi geçmeye başlayacaktır.

Limon içerisinde bulunan asit sayesinde yara izlerini ve teni beyazlatıp sivilceleri kurutur. Limon sivilce izlerine de iyi gelmektedir. Taze bir limonun suyunu sıkın ve izlerin üzerine uygulayıp bir gece bu şekilde bekletin.

Eğer parfümünüzün daha uzun dayanmasını istiyorsanız onu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Eğer çok fazla parfüm sıkmak istemiyor fakat kokunun kalıcı olmasını istiyorsanız saçınızı taradığınız tarağa parfüm sıkın ve saçlarınızı bu şekilde tarayın. Saçlarınız hareket ettikçe etrafa mis gibi parfüm kokusu yayılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.