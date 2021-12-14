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TIMETURK / GENEL / Saçınıza ballı muz sürerseniz...

Saçınıza ballı muz sürerseniz...

Bazı insanlar daha fazla sebum ürettiği için saçları çok daha yağlı olur. Sebum sebasöz bezleri tarafından saç ve saç derisini nemlendirmek ve sağlığını korumak için üretilir. Peki yağlı saçlara doğal bir çözüm var mı? Sizler için araştırdık...

32 Dakika Önce
2021-12-14 15:24:00
Saçınıza ballı muz sürerseniz...


Bazı insanların sebasöz bezleri diğer insanlara göre çok daha fazla sebum üretir. Bu da saçlarının daha yağlı olmasına sebep olur. Sebumun vazifesi saçın, saç derisinin nemlenmesi ve sağlıklı olmasıdır. Yağlı saçlar ağırlaşır ve bakımsız görünür. Eğer sizin de saçlarınız çok çabuk yağlanıyorsa sizler için bazı doğal önerilerimiz olacaktır.

Yağlı saçlara özel ballı muz karışımı nasıl uygulanır?

Bir muz ve bir çorba kaşığı bal yağlı saçlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir muzun kabuklarını soyun ve blenderdan geçirip püre haline getirin. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı kadar bal ekleyin ve son bir kez karıştırın. Bu karışımı saçlarınızın köklerinden uçlarına doğru her yere gelecek şekilde sürün. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar bekletin ve saçlarınızı güzel bir şekilde yıkayıp durulayın. Haftada iki defa uygulayacağınız bu yöntem saçlarınızın yağsız fakat ışıl ışıl ve güçlü olmasını sağlayacaktır.

Yağlı saçlara özel karbonatlı su karışımı nasıl uygulanır?

Üç ölçü suya bir ölçü karbonat gelecek şekilde malzemeleri hazırlayın. Daha sonra su ve karbonatı güzel bir şekilde karıştırıp sprey şişesine aktarın. Saçlarınızı ilk olarak temiz suyla güzelce ıslatıp daha sonra karbonatlı su karışımını sürün. Saçınızın her tarafına yaydığınız karbonatlı suyu saçlarınızda yaklaşık dört dakika bekletin ve daha sonra durulayın. Bu uygulamayı haftada iki ya da üç kez yaparak yaklaşık otuz gün gibi bir sürede sonuç alabilirsiniz.

Yağlı saçlara siyah çay nasıl uygulanır?

Bir bardak suya iki çorba kaşığı siyah çay gelecek şekilde malzemelerinizi ayarlayın. Daha sonra kaynayan suyun içerisine siyah çay ilave edip on dakika kaynatın. Çay yapraklarını süzdürün ve demini ayrı bir kaba alıp ılınmasını bekleyin. Sonra bu demi dipten uca saçlarınıza uygulayın. On dakika bekletip saçlarınızı durulayın. Bu uygulamayı haftada iki defa yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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