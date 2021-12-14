DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Birbirimize İyi Gelmiyoruz klip izle | Gülçin Ergül 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı ve klibi HD izle
Bill Gates koronavirüs için tarih verdi
Kefir maskesi kırışıklıklara çözüm oluyor!
Haiti'de şiddetli patlama: En az 40 kişi öldü
Saçınıza ballı muz sürerseniz...
Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı
Kabızlıktan bu lezzetli karışımla kurtulun!
2022'de altın düşer mi, yükselir mi? Ekonomistlerden 2022 gram altın tahmini
Akşener'den Bakan Nebati'ye tepki: Ekonomi temennilerle yönetilemez
MetinEv, Ev Tekstilinde Müşterilerinden Tam Not Alıyor!
İstanbul'a kar geliyor
Saç uzatan patates maskesi nasıl hazırlanır?
Muslera sakatlandı mı? Muslera kaç maç yok? Muslera ne kadar sahalardan uzak kalacak?
Çuha çiçeği uykusuzluk problemine çare oluyor
TTB’den vatandaşlara çağrı: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin

TIMETURK / GENEL / Saç uzatan patates maskesi nasıl hazırlanır?

Saç uzatan patates maskesi nasıl hazırlanır?

Saçlarınız bir türlü uzamıyorsa ve bu durum çok rahatsız ediyorsa genellikle kimyasal ürünlere yöneldiğinizi biliyoruz. Ancak evde doğal ürünlerle hazırlayacağınız maske tarifiyle de saçınızın uzama hızını artırabilirsiniz. Peki nasıl? İşte saç uzatan maske tarifi...

1 Saat Önce
2021-12-14 14:43:48
Saç uzatan patates maskesi nasıl hazırlanır?


Birçok insan ne yaparsa yapsın saçı bir türlü hızlı bir şekilde uzamaz. Bu durumda kimyasal ürünlere başvurulur. Ancak evde de gayet doğal bir şekilde saç uzatan maskeler hazırlayabilirsiniz. Bu maskelerden biri de patates maskesidir.

Patatesin saçlarımıza ne gibi bir faydası var?

Patates mutfaklarımızın demirbaş sebzelerindendir. Kızartmasını, yemeğini, püresini, salatasını yaptığımız nefis patates saçlarımıza da oldukça faydalıdır. Patatesin içeriğinde A vitamini, B vitamini ve C vitamini bulunur. Bu vitaminler vücudumuzda eksik olursa saç kuruluğu, matlaşması ve saç kırılması yaşarız. Patates besin değeri sayesinde saçları kökten uca onarır, saçların yumuşak olmasını ve güçlenmesini sağlar. Patates aynı zamanda doğal bir renklendiricidir. Bu yüzden çoğu kumaş ve saç boyasının içinde kullanılır. Hatta saçtaki beyazları yok edip onları doğal rengine bile döndürebilir.

Saçları iki haftada uzatan patates maskesi nasıl hazırlanır?

Saçlarınızı iki hafta içerisinde uzatacak ve sağlık kazandıracak patates maskesi hazırlamak için beş tane patatese, suya ve tülbente ihtiyacınız olacak.

Öncelikle patatesleri güzel bir şekilde yıkayıp tek tek soyun. Daha sonra ufak dilimlere bölün ve blenderda püre haline getirin. Blender kullanmak istemezseniz patatesi rendeleyebilirsiniz. Çok koyu kıvamlı olursa üzerine bir miktar su ilave edebilirsiniz. Elde ettiğiniz patates püresini temiz bir tülbentin içine koyarak sıkarak suyunu çıkarın. Bu şekilde patates maskeniz hazır olacaktır.

Patates püresinden çıkardığınız suyu önce saç diplerinize masaj yaparak sürün. Geri kalan suyu ise saç uçlarınıza dökün. Bu şekilde yaklaşık yirmi beş dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla saçınızı durulayın.

Bu maskeyi haftada bir veya iki defa uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde saçlarınızın kendine gelecek, canlı ve parlak gözüküp uzamaya başlayacaktır. Fakat alerjik bir bünyeye veya hassas bir cilde sahipseniz bu maskeyi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş