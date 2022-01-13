Saç uçlarınız çok kırılıyorsa dikkat!

Protein vücudumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Eksikliği vücudumuzda birçok olumsuz duruma sebep olur. Peki vücudumuzda protein eksikliği olduğunu nasıl anlayabiliriz? Gelin birlikte öğrenelim...



Vücudumuzun en önemli yapı taşlarından biri proteindir. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için vücudumuzun proteine ihtiyacı vardır. Eksik olması durumunda sağlığımız olumsuz etkilenir.

Vücudumuzda protein eksikliği oluştuğunu nasıl anlayabiliriz?

Vücudumuzda protein eksikliği oluşunca sıvı birikimi olabilir. Bu yüzden de eller, ayaklar, bacaklar, bilekler başta olmak üzere vücudumuzda ödem oluşur. Vücudumuz, ihtiyacı olan amino asitlere ulaşamazsa hücreler sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edemez. Bu yüzden de ödem toplamaya başlar.

Protein, bağışıklık sistemimizin güçlü kalabilmesi için çok gereklidir. Protein eksikliği yaşadığımızda özellikle grip, nezle gibi kış hastalıklarına yakalanma riskimiz artar ve hastalık süreci eskiye nazaran çok daha uzun sürer.

Bağışıklık sistemimiz güçsüzleşince alerjilere de açık bir hale geliriz. Eğer eskiden olmamasına rağmen bir anda vücudunuz alerjik reaksiyonlar göstermeye başlarsa bunun sebebi protein eksikliği yüzünden bağışıklık sisteminizin sağlıksız bir şekilde çalışmaya başlaması olabilir. Alerjik reaksiyonlar kendini ciltte kızarıklık, hapşırık gibi gösterebilir. Ayrıca gözlerde kızarıklık ve kanlanma, nefes darlığı gibi problemlere de sebep olabilir.

Günlük rutininizde bir değişiklik olmamasına rağmen artık kendinizi daha yorgun ve halsiz hissediyorsanız vücudunuzda protein eksikliği oluşmuş olabilir.

Kısa süre içerisinde ciddi miktarlarda kilolar vermeye başladıysanız ve kilo kaybınızın büyük bir kısmı kastan olduysa vücudunuzun protein eksikliği çekiyor olabilir.

Saç kökleriniz zayıflamaya başladıysa, saç uçlarınız kırılıyorsa protein eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Tırnaklar çok kırılgan bir hale geldiyse veya özellikle ayak tırnaklarında beyaz çizgiler oluşmaya başladıysa daha çok proteinli yiyecekler yemeniz gerekiyor olabilir. Çünkü bu durumlar vücutta protein eksikliğini işaret eder.

Vücudumuzda protein eksikliği oluşursa amino asitler cilt sağlığımızı korumada yetersiz kalır. Bu durumda da cildimiz her zamankinden daha farklı bir hal alabilir, aşırı kuruma ve kızarma gibi problemler yaşayabiliriz.

Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir. Amino asitler yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesinde büyük rol oynar. Protein eksikliği oluşursa yaralar her zamankinden çok daha geç iyileşir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.