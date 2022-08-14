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TIMETURK / GENEL / Saç ekiminde sıvı ozon aşılamanın önemi saç ekim uzmanı Serkan Yavuz Anlatıyor.

Saç ekiminde sıvı ozon aşılamanın önemi saç ekim uzmanı Serkan Yavuz Anlatıyor.

Lipozomlar yağ moleküllerinden oluşan bir  dış katmana sahip ,hücre düzeyinden küçük partiküllerdir

37 Dakika Önce
2022-08-14 12:54:37
Saç ekiminde sıvı ozon aşılamanın önemi saç ekim uzmanı Serkan Yavuz Anlatıyor.

Aşılama tekniğinin özelliği ozon gazının çeşitli vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş bileşenlere eklenmesidir normal ozon gazıyla yapılan uygulamalarda oksijenlenme saniye de gerçekleşirken sıvı ozon uygulamasında oksijenlenme etkisi günler veya haftalar boyunca devam eder .

Genellikle 2 dozda uygulanır hastanın saç yapısına göre doz artırılabilir

Saç ekimi esnasında ve operasyondan 21. Gün sonra saç derisinin epidermis tabakasına enjeksiyon yöntemi ile enjekte edilir ekilen greftlerin daha iyi oksijenlenmesini sağlaması yanı sıra içeriğindeki özel vitaminlerle daha iyi beslenip daha güçlü çıkmasını sağlar.Sadece saç ekim operasyonlarında değil cansız , özelliğini yitirmekte olan saçlar içinde çok etkili bir yöntemdir ayrıca içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saçsız deri yüzeyine de uygulanması mümkün bir tekniktir.. .

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