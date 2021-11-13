Saç dökülmesini önlemek için ıspanak tüketin

Saç dökülmesi kadınların da erkeklerin de ortak sorunudur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak saç dökülmeleri görülebilir. Peki saç dökülmesine ne iyi gelir? Sizler için araştırdık...



Mevsimsel değişiklikler, genetik faktörler, demir eksikliği, hormon problemleri, deri problemleri, vitamin eksikliği, mineral eksikliği, sağlıksız ve dengesiz beslenme yüzünden saç dökülmeleri yaşayabiliriz. Saç dökülmeleri kadınlarda da erkeklerde de görülür ve oldukça can sıkıcı bir durumdur.

Neden saç dökülmesi yaşıyoruz?

Saç dökülmesi demir eksikliği ve anemiye bağlı olarak görülebilir. Vücutta demir eksikliği olursa kandaki oksijen seviyesi düşer, bu da saç köklerine yeterince oksijen taşınmamasına neden olur. Uzun süreli yaşanan stres, travma da saç dökülmesinin sebeplerindendir. Kadın da olsanız erkek de olsanız genetik faktörler yüzünden saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Protein eksikliği de saç dökülmesinin bir diğer sebebidir. Vücudunuza yeteri kadar protein almazsanız vücut eksikliği azaltmak için saçın büyümesini durdurur.

Tiroit bezi yeterince çalışmazsa yeterince hormon pompalayamaz. Bu da saçlarda dökülmeye sebep olur. B vitamini eksikliği veya fazla miktarda A vitamini alımı saç dökülmesinin diğer sebeplerindendir.

Saç dökülmesine ne çare olur?

Saçlarınız dökülüyorsa ilk iş olarak kimyasal ürünlere sarılmayın. Birçok doğal ürün saç dökülmenizi durdurabilir. Peki bu ürünler neler?

Demir eksikliğine bağlı olarak saç dökülmesi yaşıyorsanız demir oranı yüksek olan ıspanak, roka, pazı, maydanoz, nane gibi yeşil yapraklı sebzelerden beslenebilir ve saç dökülmesini durdurabilirsiniz.

C vitamininden zengin meyveler güneş, hava kirliliği gibi saça zarar veren etmenlerden de en az şekilde etkilenmemize yardımcı olur ve saç dökülmesinin önüne geçer.

Ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler E vitamininden zengindir. Bu sayede saça sağlık kazandırırlar. Ayrıca iyottan da zengin olan yer fıstığı saç dökülmesine çok iyi gelir. Çünkü tiroit bezi sorunlarını ortadan kaldırır.

Çinkodan zengin balıklar saç dökülmesini önler. Kalsiyum ve proteinden zengin yoğurt saçın uzamasını ve saç köklerinin güçlenmesini sağlar.

Ayrıca havuç, fasulye, sarımsak, soğan, tavuk, hindi gibi besinler de saç dökülmesinin önüne geçer.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.