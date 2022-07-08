Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kaç yaşında? Sabri Çelik nereli? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada yeni MHK Başkanı olarak Sabri Çelik'in seçildiği açıklandı. Süper Lig'de hakem konusu sık sık tartışılıyordu. MHK Başkanı Seçilen Sabri Çelik'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik'in hayatı...

Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik kaç yaşında? Sabri Çelik nereli? Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada yeni MHK Başkanı olarak Sabri Çelik'in seçildiği açıklandı. Süper Lig'de hakem konusu sık sık tartışılıyordu. MHK Başkanı Seçilen Sabri Çelik'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik'in hayatı...

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi. Nihat Özdemir'in istifasıyla birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da istifa etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni MHK Başkanı belli oldu. Sabri Çelik yeni MHK başkanı olarak seçildi. Peki Sabri Çelik kimdir, ne iş yapıyor?

Sabri Çelik kimdir?

MHK'nın yeni başkanı belli oldu. TFF yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu.

Sabri Çelik geçmişinde uzun yıllar hakemlşk görevini yapmıştır. 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.

Merkez Hakem Kurulu nedir?

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir kuruldur. Yurt içinde ve yurt dışında oynanan maçlarda görev alan hakemlerin atamasını yapmaktadır.[ .