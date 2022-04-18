Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı kim oldu?

Yeni MHK Başkanı kim oldu? Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı? Sabri Çelik hangi takımı tutuyor? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'dan boşalan koltuğa Sabri Çelik getirildi. Sabri Çelik deneyimli bir hakemdi. Sabri Çelik'in hakemlik tecrübesi oldukça fazladır. İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı? Sabri Çelik hangi takımı tutuyor? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'dan boşalan koltuğa Sabri Çelik getirildi. Sabri Çelik deneyimli bir hakemdi. Sabri Çelik'in hakemlik tecrübesi oldukça fazladır. İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da istifa etmişti. TFF'de yaşanan peş peşe istifalardan sonra MHK başkanının kim olacağı merak ediliyordu. MHK'nın yeni başkanı belli oldu. TFF yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik geçmişinde uzun yıllar hakemlşk görevini yapmıştır. 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. Sabri Çelik'in herhangi bir spor kulübüne üyeliği bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler: MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı, Sabri Çelik hangi takımı tutuyor, Sabri Çelik, TFF, MHK,

.