DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa rekorlarla kapandı
Dışişleri'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki
Çocuk parklarındaki gizli tehlike
Bakan Varank'tan enflasyon açıklaması
Cezaevlerindeki 'işkence' iddialarına ilişkin açıklama
EKPSS atanmak için kaç puan gerekiyor? 2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite)
İyilik dizisi uyarlama mı? İyilik dizisinin konusu ne? İyilik hangi gün?
Karadeniz gazı ile ilgili yeni gelişme
Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda üretim durdu
Ashabı Bedir duası ne için okunur, ne zaman okunur? Bedir ashabının isimleri nelerdir?
Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
ÖSYM YKS sınav görevi nasıl alınır? ÖSYM GİS sınav görevi tercihi nasıl istenir? ÖSYM YKS sınav görevli tercih başvurusu nasıl yapılır?
Muş'ta kuruldu; elektrik ihtiyacının dörtte biri karşılanacak
Putin ile Abbas arasında kritik görüşme
2022 YKS sınav görevi başvuruları başladı mı? ÖSYM GİS mobil YKS öğretmen sınav görevli başvurusu başladı mı? Son gün ne zaman?

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

BURSA

19:52

04:44
19:52
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:36

04:29
19:36
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:19

04:13
19:19
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:02

03:56
19:02
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:53
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:53:00

İftar vakti

ANKARA

19:36

04:29
SAHUR
19:36
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı kim oldu?

Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı kim oldu?

Yeni MHK Başkanı kim oldu? Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı? Sabri Çelik hangi takımı tutuyor? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'dan boşalan koltuğa Sabri Çelik getirildi. Sabri Çelik deneyimli bir hakemdi. Sabri Çelik'in hakemlik tecrübesi oldukça fazladır. İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi...

3 Saat Önce
2022-04-18 16:31:22
Sabri Çelik kimdir? Yeni MHK Başkanı kim oldu?

Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı? Sabri Çelik hangi takımı tutuyor? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'dan boşalan koltuğa Sabri Çelik getirildi. Sabri Çelik deneyimli bir hakemdi. Sabri Çelik'in hakemlik tecrübesi oldukça fazladır. İşte MHK Başkanı Sabri Çelik'in hayatı ve biyografisi...

Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da istifa etmişti. TFF'de yaşanan peş peşe istifalardan sonra MHK başkanının kim olacağı merak ediliyordu. MHK'nın yeni başkanı belli oldu. TFF yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu.

Sabri Çelik kimdir?

Sabri Çelik geçmişinde uzun yıllar hakemlşk görevini yapmıştır. 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. Sabri Çelik'in herhangi bir spor kulübüne üyeliği bulunmuyor.

Anahtar Kelimeler: MHK Başkanı Sabri Çelik hangi takımlı, Sabri Çelik hangi takımı tutuyor, Sabri Çelik, TFF, MHK,

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş