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Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında?

Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Yeni MHK Başkanı belli oldu. MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

24 Dakika Önce
2022-04-18 16:12:44
Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında?

Sabri Çelik kimdir? MHK Başkanı Sabri Çelik nereli, kaç yaşında? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Yeni MHK Başkanı belli oldu. MHK Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti. Ferhat Gündoğdu 6 ay önce göreve gelmişti. Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik'in bir süreliğine yeni MHK başkanı olması bekleniyor.

Sabri Çelik kimdir?

MHK'nın yeni başkanı belli oldu. TFF yeni MHK başkanının Sabri Çelik olduğunu duyurdu.

Sabri Çelik geçmişinde uzun yıllar hakemlşk görevini yapmıştır. 1. ligde hakemlik görevi yapmasının ardından yaşı dolayısıyla görevini bırakmıştı.

Daha önce 2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Sabri Çelik, son olarak Galatasaray -Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı.

Sabri Çelik'in bilinen bir resmi takım üyeliği yok. Çelik, herhangi bir kulübün genel kurul üyesi değil. .

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