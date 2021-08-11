'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde Hayriye Ana rolü ile hafızalara kazınan Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi dizinini senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Peki Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya nereli ve kaç yaşındaydı?

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Hayriye Ana rolü ile hafızalara kazınan Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi dizinini senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Peki Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya nereli ve kaç yaşındaydı?

Tam adı Sabina Ajrula olan Toziya, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde otoriter Karadeniz kadını Hayriye Ana karakterini canlandırıyordu. Bir süre önce diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Sabina Toziya'dan acı haber geldi. Sabina Toziya hayatını kaybetti. Peki Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya nereli ve kaç yaşındaydı? Sabina Toziya hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Sabina Toziya kimdir?

Sabina Toziya tam adıyla Tam adı Sabina Ajrula, 17 Nisan 1946 yılında dünyaya geldi.

Sabina Toziya Kuzey Makedonya sınırları içerisinde kalan Yugoslavya'nın Üsküp şehrinde doğdu.

Sabina Toziya Makedon sinema ve dizi oyuncusudur.

Türk dizilerinde de yer alan Sabina Toziya güçlü kadın karakterlerini canlandırdı.

Makedon sinema ve dizi oyuncusu.

Üsküp Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladuktan sonra Makedonya ve Yugoslavya'da oyunculuk yapan Toziya, Türkiye'de ilk kez Star TV'de yayımlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü oynadı. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrıldı. 10 Ağustos 2021 tarihinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

Dizileri

2012-2013 Muhteşem Yüzyıl Afife Hatun

2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hayriye Çakırbeyli

Filmleri

2018 Bal Kaymak

2016 Annemin Yarası

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