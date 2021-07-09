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TIMETURK / GENEL / Sabiha Mutlu kimdir? Sabiha Mutlu olayı nedir?

Sabiha Mutlu kimdir? Sabiha Mutlu olayı nedir?

Sabiha Mutlu kimdir? Sabiha Mutlu olayı nedir? Ağustos 2020 yılında boşanma aşamasında olan eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmek istenen Sabiha Mutlu artık yürüyemiyor. Eski eşi Samet Mutlu'nun yargılandığı davaya sedye ile katılan Sabiha Mutlu'nun kim olduğu merak ediliyor.

3 Saat Önce
2021-07-09 09:06:10
Sabiha Mutlu kimdir? Sabiha Mutlu olayı nedir?

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Sabiha Mutlu kimdir? Sabiha Mutlu olayı nedir? Ağustos 2020 yılında boşanma aşamasında olan eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmek istenen Sabiha Mutlu artık yürüyemiyor. Eski eşi Samet Mutlu'nun yargılandığı davaya sedye ile katılan Sabiha Mutlu'nun kim olduğu merak ediliyor.

Sabiha Mutlu kimdir?

Sabiha Mutlu 27 yaşındadır. Sabiha Mutlu İstanbul'da yaşıyor. Sabiha Muylu 2020 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Samet Mutlu tarafından 5 kurşunla vurulmuştu. Yaşam savaşını kazanan Sabiha Mutlu vücüdunda saldırının izlerini taşıyor. Sabiha Mutlu 1 çocuk annesidir. Sabiha Mutlu'nun olay nedeniyle sağ elinin 3 parmağının sinirleri de parçalandı. Kalçasına ise protez takıldı. Saldırgan eş Samet Mutlu hakkında ise ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘silahlı tehdit' suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabiha_Mutlu_kimdir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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