Şaban ayında çekilmesi gereken zikirler nelerdir? Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri

Mübarek Ramazan ayının habercisi olan şaban ayı, ibadetleri ile gündemde yer alıyor. Peki, şaban ayında çekilecek zikirler ve üç aylar tesbihi nasıl çekilmeli?

İslam dünyası için üç kutsal aydan biri olan Şaban ayı tespih, zikir ve dualarla geçecektir. İbadetlerin yapılacağı Şaban ayında zikir ve tespihler büyük önem taşıyacaktır. İşte, mübarek şaban ayında çekilecek zikirler ve yapılması gereken ibadetler hakkında detaylı bilgiler...

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.





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Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.





Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.





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Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.





Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.





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Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh,

ŞABAN AYI İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

Şaban ayı bu yıl miladi takvime göre 25 Mart tarihinde başlamaktadır. Şaban ayının faziletiyle ilgili resmi olmayan kaynaklarda şu ifadeler yer almaktadır;



İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.



Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.



Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır. .