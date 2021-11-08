Sabahları portakal suyu içmek mi faydalı yoksa süt içmek mi?

Aslında birçoğumuz dizilerde, filmlerde gördüğümüz portakal suyu ve sütün aksine kahvaltıda çay demleyip içiyoruz. Fakat bu haberden sonra düşünceleriniz değişecek. Gelin birlikte bakalım, kahvaltıda süt mü içilmeli yoksa portakal suyu mu?



Birçoğumuz kahvaltıda taze sıkılmış portakal veya süt içildiğini yalnızca televizyonlarda görüyoruz. Sabahları uyandığında ilk işimiz güzelce bir çay demlemek oluyor. Fakat kahvaltıda süt içmek ve taze sıkılmış portakal suyu içmek çok daha iyi bir seçenek. Peki hangisini tercih etmek lazım? Gelin birlikte bakalım...

Portakal suyu kahvaltıda içildiğinde vücudumuza ne gibi bir fayda sağlıyor?

Bir bardak taze sıkılmış portakal suyu yaklaşık yüz yirmi kaloridir. Portakal C vitamininden oldukça zengin bir meyvedir. Bu yüzden kahvaltıda portakal suyu içtiğimizde vücudumuzun ihtiyacı olan C vitamini miktarının önemli bir kısmı karşılanır. Portakal suyu içtiğimizde antioksidan özelliği sayesinde vücudumuz güneşin zararlı etkilerinden ve hava kirliliği gibi dış etkenlerden korunur.

Fakat her sabah kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu içtiğimizde dişlerimiz bir süre sonra zarar görmeye başlar. Rochester Üniversitesi'nden Profesör Yanfeng Ren'in 5 gün boyunca portakal suyu içen insanlar arasında yaptığı bir araştırmaya göre, portakal suyu yüzünden diş minesi sertliği %84'e kadar azalıyor. Diğer meyve suları da pH'ları 4 ve altında olduğu için benzer etkilere sahiptir.

Ayrıca portakal suyunun çevresel açıdan da pek uygun olmadığı söyleniyor. Kullanılan gübreler, ilaçlamalar ve portakalın bilmediğimiz birçok süreçten geçtiği için sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği söyleniyor.

Kahvaltıda süt içildiğinde vücudumuza ne gibi bir fayda sağlıyor?

Bir bardak süt içtiğinizde günlük protein ihtiyacınızın %20'si, kalsiyum ihtiyacınızın ise yaklaşık üçte biri karşılanır.

Kahvaltıda süt içen insanlar öğle yemeğinde diğer insanlara göre daha az yemek yerler. Çünkü sütün tok tutucu bir etkisi vardır. Bu yüzden formunuzu korumak istiyorsanız kahvaltıda süt içmenizi öneririz.

Süt vücuda enerji verir, kas gelişimini olumlu yönde etkiler, stresle baş etmeyi kolaylaştırır.

Fakat eğer yağsız süt içmiyorsanız sütteki doymuş yağı vücudunuza almış olursunuz. Bu yüzden Bu yüzden çok miktarda süt içildiğinde kal ve damar hastalıklarına yakalanma riskiniz artar. Diyabet hastaları için de süt çok iyi bir tercih olmayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.