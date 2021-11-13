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TIMETURK / GENEL / Sabahları aç karnına zeytinyağı içerseniz...

Sabahları aç karnına zeytinyağı içerseniz...

Zeytinyağı yağ asitleri ve vitamin açısından çok zengin bir besindir. Onu yemeklerde sık sık kullanırız. Fakat sabahları aç karnına bir yemek kaşığı içerseniz vücudunuza ne gibi faydaları olacağını biliyor musunuz? Sizler için araştırdık...

19 Dakika Önce
2021-11-13 14:41:05
Sabahları aç karnına zeytinyağı içerseniz...


Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşil sarı bir renkte olan sıvı yağa zeytinyağı denir. Zeytinyağı, zeytinin çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edildiği için, tohumlardan elde edilen diğer yağların aksine bir meyve suyudur. Taze sıkılmış portakal gibi saftır.

Zeytinyağının vücudumuza birçok faydası vardır. Kendine has bir aromaya sahip olan bu yağı sıklıkla mutfaklarımızda kullanırız. Fakat sabahları aç karnına bir çorba kaşığı zeytinyağı içmeyi hiç denediniz mi? Gelin faydalarını anlatalım...

Sabahları aç karnına bir çorba kaşığı zeytinyağı içerseniz...

Zeytinyağının içinde bulunan fenolik bileşikler, oleik asit ile bir araya gelince kontrolsüz hücre çoğalmasını baskılar ve bu sayede kanser hücrelerinin büyümesini önler. Oleik asit özellikle kalın bağırsak kanseri oluşumunda etkisi olan safra asitlerinin üretimini azaltır ve mukoz dokunun bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.

Zeytinyağı cildi, tırnakları ve saçı yumuşatır, onarır ve besler. Böylelikle saç ve tırnakların hızlı bir şekilde uzamasın sağlar.

Karaciğer iç organlarımızı temizleyen bir organdır. Fakat onun da temizlenmeye ihtiyacı vardır. Bir bardağın içerisine iki çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Daha sonra üzerine bir limonun üçte birini sıkın ve için. Bu sayede karaciğeriniz temizlenecektir.

Zeytinyağının içerisindeki yağ asitleri bağışıklık sisteminin farklı fonksiyonlarının vazifesini yapmasında büyük bir katkıya sahiptir.

Zeytinyağı E vitamini ve selenyum içerir. Bu sayede damar sertliği ve kalp krizine karşı etkili ve doğal bir ilaç görevi görür. Zeytinyağı, içerisindeki K vitamini sayesinde damar çeperleri ve kalp dokusunu koruyucu bir etkiye sahiptir.

Zeytinyağı, vücuttaki iltihapların geçmesini sağlayan doğal bir ilaçtır.

Aç karnına zeytinyağı içerseniz kötü huylu kolesterol azalır. Aynı zamanda damar sağlığı da korunmuş olur. İyi huylu kolesterol de artar.

Zeytinyağı Alzheimer'dan korur. Belleği güçlendirir ve depresyon riskini azaltır. Çünkü zeytinyağında çok yüksek oranda polifenol ismi verilen doğal antioksidanlar bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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