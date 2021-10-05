Sabahattin Dülger kimdir? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. İşte Sabahattin Dülger'in hayatı ve biyografisi...

Sabahattin Dülger kimdir? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. İşte Sabahattin Dülger'in hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşklanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 5 bakanlıkta kritik atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger atandı. Peki Sabahattin Dülger kimdir? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger nereli, kaç yaşında?

SABAHATTİN DÜLGER KİMDİR?

Sabahattin Dülger 1969 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Sabahattin Dülger ilkokulu Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.

İlk, orta ve lise eğitiminden sonra üniversiteyi de Bursa'da okuyan Sabahattin Dülger 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.

2003 yılında Tavşanlı -Bağlık İlkokulunda okul müdürü olarak göreve başladı.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

9 Haziran 2014 tarihinde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı.

19 Temmuz 2016 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti.

11 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Sabahattin Dülger Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne atandı.

Sabahattin Dülger evli ve 3 çocuk babasıdır.

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