Sabah ezanında iki kez tekrarlanan Esselatu Hayrun Minen Nevm, ne anlama geliyor?

Sabah ezanının okunması esnasında 'hayye alel felah' denildikten sonra iki kez tekrar edilen 'Esselatu Hayrun Minen Nevm' ifadesinin ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Sabah ezanında iki kez tekrarlanan Esselatu Hayrun Minen Nevm, ne anlama gelir?

İslam'da birçok kişi Arapça ifadeler duyar, ancak hepsinin anlamını bilmez. Bu ifadelerden biri de sabah namazında iki defa tekrarlanan Esselatu Hayrun Minen Nevm'dir. Peki Esselatu Hayrun Minen Nevm ne anlama geliyor. İşte cevap..

Ezan, bilindiği üzere bildirme, duyurma ve çağrıda bulunma anlamına gelir. Dini bir terim olarak kullanılan ezan, namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirir. İslam aleminde ilk ezan 622 yılı içinde Bilal-i Habeşi'nin yüksek bir yere çıkarak kendi sesiyle sabah namazına insanları davet etmek için okunmuştur.