Saatler geri alındı mı? Saatler ileri - geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı?

Saatler geri alınacak mı? Saatler ileri geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı? Kış saati uygulaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İnternet üzerinden saatlerin ileri geri alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..