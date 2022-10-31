Saatler geri alındı mı? Saatler ileri - geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı?
Saatler geri alınacak mı? Saatler ileri geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı? Kış saati uygulaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İnternet üzerinden saatlerin ileri geri alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..
2022-10-31 12:26:05
Saatler geri alınacak mı? Saatler ileri geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı? Kış saati uygulaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İnternet üzerinden saatlerin ileri geri alınıp alınmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar..
Saatler geri alınacak mı?
Günlerin kısalması ve gecelerin uzaması nedeniyle kış saati uygulamasına geçilmesi bekleniyordu. Kış saati uygulaması kapsamında 30 Ekim Pazar günü saatler bir saat geri alındı.
Fakat ülkemizde birkaç yıldır uygulama yapılmıyor dolayısıyla kış saati uygulaması nedeniyle saatlerimizde değişiklik yapılmadı.
Saatler ileri geri alınacak mı kış saati uygulaması yapılacak mı?
Kış saati uygulaması birkaç yıldır ülkemizde yapılmıyor. Dolayısıyla saatler ileri ya da geri alınmıyor. Uygulama, Avrupa ülkelerine yapılıyor. .
YORUMLAR (0)