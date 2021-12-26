Saatin 23:23 olması ne anlama gelmektedir? Tesadüfen 23:23 saatine denk gelmenin anlamı nedir? Peki 23 numaralı tarot kartının anlamı nedir?

İnsanlar olarak her şeyi anlamladırmaya oldukça meyilliyiz. Gerek burç yorumları, gerek gezegen hareketleri; hatta bazen ikiz aynalı saatlerde de pek çok farklı anlam çıkarmaya, istediğimiz mesajları ummaya niyetlenmekteyiz. Saatlerin önemi yadsınamayacağı gibi, çoğunlukla olumlu olaylara yorumlandığı da bir gerçektir. Bu sebeple de insanların sıklıkla araştırdığı konulardan biri de denk geldikleri iliz ayna saatlerinin anlamlarının ne olduğudur. Peki saatin 23:23 olması ne anlama gelmektedir? Bu yazıda merak edilen çift sayıların anlamını 23:23 saati üzerinden sizler için derledik, keyifli okumalar.

Saatin 23:23 olması ne anlama gelmektedir?

Saatlerin önemi yadsınamayacağı gibi, çoğunlukla olumlu olaylara yorumlandığı da bir gerçektir. Kaldı ki, insanlar olarak her şeyi anlamladırmaya oldukça meyilliyiz. Gerek burç yorumları, gerek gezegen hareketleri; hatta bazen ikiz aynalı saatlerde de pek çok farklı anlam çıkarmaya, istediğimiz mesajları ummaya niyetlenmekteyiz.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki çift ve ders saatlere göre olumlu umut yeşertici ve beklenti barındıran anlamlar getirmektedir. Çift saatler 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 gibi sıralanabilirken; ters saatler ise 01:10, 02:20, 04:40, 05:50, 10:01, 12:21, 13:31, 14:41, 15:51, 20:02, 21:12, 23:32 şeklinde devam eden saat dilimleridir. Bu yazıda çift saatleri 23:23 saati üzerinden inceleyeceğiz. Çift saati anlamına göre, evlilik, ilişki hatta sevdiğiniz kiş hakkında dahi pek çok anlam ortaya çıkarmaktadır.

Tesadüfen 23:23 saatine denk gelmenin anlamı nedir?

Saatlerin önemi yadsınamayacağı gibi, çoğunlukla olumlu olaylara yorumlandığı da bir gerçektir. Kaldı ki, insanlar olarak her şeyi anlamladırmaya oldukça meyilliyiz. 23:23 saati ise yine ilişki bazlı anlamlara yorulmaktadır. Özetle 23:23 saatinin anlamı “senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor” şeklindedir.

23:23 saat dilimine denk gelen insanlar, özellikle saatin gece olması dolayısıyla oldukça duygusal bir şekilde karşılamaktadırlar bu saat dilimini. Bu sebeple de karşılaştıkları saat diliminin anlamını romantik ve ilişkileri üzerinden düşünmektedirler. 23:23 saatinin öne çıkardığı anlam kişilere onların özel ve kıymetli oldukları anlamına gelmektedir. Bu saat dilimine tesadüfen denk gelen kimselerin, sevdikleri kişilerin özel ve onları tek hissettirecek jestlerde bulunacağı anlamını taşır.

Buradan hareketle, 23:23 saat dilimine denk gelen insanlar sevgililerininde onlarla birlikte bir ömür geçirmek istediklerini düşünmektedirler. Sahip oldukları her anı kendileriyle geçirmek istedikleri yorumuna ulaşırlar.

Peki 23 numaralı tarot kartının anlamı nedir?

23:23 saat diliminde yazılı olan 23 sayısının tarot falında da bazı anlamları vardır. Tarotta 23 numaralı kart büyücü kartı olarak bilinmektedir; büyücü kartının anlamı ise yarım kalan işleri ifade etmektedir. Buradan hareketle 23 numaralı kartın anlamı güvensiz kişiliğe sahip olmak demektir. Kaldı ki, bu anlam fala baktıran kişinin aslında kendisi olduğu anlamına da gelmektedir. Güvensiz kişiliğe sahip kimseler karşılarındakine de güvenememektedir.

Fakat konumuza geri dönecek olursak, 23:23 saatine tesadüfen denk gelmiş kimselerin anlaması gereken olumlu yorumları atlamamak gerekir. 23:23 saatine denk gelmiş kimselerin kendilerini özel ve biricik hissetmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.