Saatin 12:12 olması ne anlama gelmektedir? 12:12'nin özel bir anlamı var mıdır?

İnsanlar olarak her şeyi anlamladırmaya oldukça meyilliyiz. Gerek burç yorumları, gerek gezegen hareketleri; hatta bazen ikiz aynalı saatlerde de pek çok farklı anlam çıkarmaya, istediğimiz mesajları ummaya niyetlenmekteyiz. Saatlerin önemi yadsınamayacağı gibi, çoğunlukla olumlu olaylara yorumlandığı da bir gerçektir. Bu sebeple de insanların sıklıkla araştırdığı konulardan biri de denk geldikleri iliz ayna saatlerinin anlamlarının ne olduğudur. Peki saatin 12:12 olması ne anlama gelmektedir? Bu yazıda merak edilen çift sayıların anlamını 12:12 saati üzerinden sizler için derledik, keyifli okumalar.

Saatlerin önemi yadsınamayacağı gibi, çoğunlukla olumlu olaylara yorumlandığı da bir gerçektir. Kaldı ki, insanlar olarak her şeyi anlamladırmaya oldukça meyilliyiz. Gerek burç yorumları, gerek gezegen hareketleri; hatta bazen ikiz aynalı saatlerde de pek çok farklı anlam çıkarmaya, istediğimiz mesajları ummaya niyetlenmekteyiz.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki çift ve ders saatlere göre olumlu umut yeşertici ve beklenti barındıran anlamlar getirmektedir. Çift saatler 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 gibi sıralanabilirken; ters saatler saatler ise 01:10, 02:20, 04:40, 05:50, 10:01, 12:21, 13:31, 14:41, 15:51, 20:02, 21:12, 23:32 şeklinde devam eden saat dilimleridir. Bu yazıda çift saatleri 12:12 saati üzerinden inceleyeceğiz. Çift saati anlamına göre, evlilik, ilişki hatta sevdiğiniz kiş hakkında dahi pek çok anlam ortaya çıkarmaktadır.

Saatin 12:12 olması ne anlama gelmektedir?

Yapılan araştırmalara göre, döngü halinde olan her olayın bir zirve olayı ya da anı vardır. Saatteki zirve ise 12 olarak görülmektedir. Öyle ki, yurtdışında saat dilimleri 12'lik saatler üzerinden yapılmaktadır. Öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde 12 saat baz alınarak gece gündüz ayrımı vardır. Bu durumda da 12:12 saat ve dakikasının peş peşe denk gelmesi zirveye oynamak anlamına gelmektedir.

12:12 saatine tesadüfen denk gelmek, kişi için şanslı bir dönemin ve yaşantının başlayacağına işarettir. Burada şans kelimesinin anlamı oldukça geniştir ve bireyler, daha spesifik bir bilgi arayışındadır. Ancak burada bahsedilen şans her konu veya alanda karşılaşılabilen bir durum olabilir. İlişkinizle, iş hayatınızla, ailenizle veya kariyerinizle alakalı olabilir.

Bir başka bakış açısıyla değerlendirecek olursak, 12:12 saatinin anlamı, sevdiğiniz kişinin sizler için düşündüğü gelecek hayallerini ailesiyle paylaşmasına işarettir. Bu durum insanları oldukça mutlu etmektedir, çünkü sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili planlarını bilmeniz sizi mutlu edecek bir harekettir.

Eğer ilişkiniz yokken bu çift saat dilimine denk gelirseniz, yakın bir zaman içerisinde hayatınızı adayacağınız seveceğiniz kişi ile tanışacağınız anlamına gelmektedir. Varsayalım ki platonik olarak çok öncesinden aklınıza ve kalbinize girmiş biri var. Ve siz böyle bir süreçteyken 12:12 saatine denk geliyorsunuz. Bu durumda da bu kişinin de size karşı boş olmadığı ve sizinle ilgili ailesine olumlu şeyler anlattığı anlamına gelir.

Kısaca 12:12 saat dilimi çoğunlukla ilişkilerle ilgili anlamlar çıkarmaktadır. Bu sebeple de kişiler, 12:12 saat dilimine denk geldiklerinde kendilerini özel ve mutlu hissetmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.