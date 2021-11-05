Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi?
Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra YİK Başkanlığı'na kimin geleceği merak ediliyordu. Saadet Partisi'nde yapılan seçimin ardından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkanı olarak seçildi. Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana partideki YİK Başkanlığını Oğuzhan Asiltürk sürdürüyordu.
2021-11-05 11:37:36
Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra YİK Başkanlığı'na kimin geleceği merak ediliyordu. Saadet Partisi'nde yapılan seçimin ardından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkanı olarak seçildi. Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana partideki YİK Başkanlığını Oğuzhan Asiltürk sürdürüyordu.
Geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı partide derin üzüntü yaşatmıştı. Vefatın üzerinden boş kalan YİK başkanlığı için Saadet Partisi'nde seçim yapıldı. Oğuzhan Asiltürk 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine kadldırılmış ve 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu?
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi. Partinin YİK Başkanlığını, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana Oğuzhan Asiltürk sürdürüyordu.
Temel Karamollaoğlu kimdir?
Temel Karamollaoğlu 7 Haziran 1941 yılında dünyaya geldi. Türk siyasetçi, mühendis, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Saadet Partisi YİK Başkanı.
30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanlığı görevine seçildi.
1977-1980 ve 1996-2002 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı.
Ayrıca 1989-1995 yılları arasında Sivas'ta belediye başkanlığı yaptı.
Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda tekstil sektör uzmanı olarak çalışmıştır.
2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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