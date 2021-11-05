Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi?

Saadet Partisi YİK Başkanı kim oldu? Oğuzhan Asiltürk'ün yerine kim geldi? Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından sonra YİK Başkanlığı'na kimin geleceği merak ediliyordu. Saadet Partisi'nde yapılan seçimin ardından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu YİK Başkanı olarak seçildi. Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana partideki YİK Başkanlığını Oğuzhan Asiltürk sürdürüyordu.