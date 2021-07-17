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TIMETURK / GENEL / Saadet Partisi'nden 'Karamollaoğlu' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'Karamollaoğlu' açıklaması

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararı aldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz' denildi.

5 Saat Önce
2021-07-17 07:59:54
Saadet Partisi'nden 'Karamollaoğlu' açıklaması

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararı aldığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz" denildi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun istifa edeceği öne sürülen haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Aydın, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin toplumsal uzlaşıya, demokrasiye ve siyasete yaptığı katkılar Türkiye'nin geleceğine yönelik son derece önemli adımlardır. Partimize yönelik karalama kampanyalarının ve yalan haberlerin asıl sebebi de kutuplaşmaya karşı uzlaşıyı, hukuksuzluğa karşı hukuku, adaletsizliğe karşı adaleti savunan bu anlayıştan rahatsız olunmasıdır."
Karamollaoğlu'nun istifa kararı aldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Aydın, “Son olarak bu akşam bazı haber sitelerinde Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile ilgili çıkan iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna bildiririz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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