Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı? Saadet Partisi'nden bir süredir Cumhur İttifakı'na katılma sinyalleri geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile de önemli görüşmeler yapmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek. Millet İttifakı içinde CHP'nin HDP ile yakınlaşması Saadet Partisi tabanı tarafından tepkiye neden oluyordu. Peki Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı?

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı? Saadet Partisi'nden bir süredir Cumhur İttifakı'na katılma sinyalleri geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile de önemli görüşmeler yapmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek. Millet İttifakı içinde CHP'nin HDP ile yakınlaşması Saadet Partisi tabanı tarafından tepkiye neden oluyordu. Peki Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı?

Cumhur İttifakı'na yeni bir parti daha mı katılıyor? AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 50 sınırında yer alıyor. Millet İttifakı'nda CHP'nin HDP ile yakınlaşması ve dirsek temasında olması Millet İttifakı'nın diğer partilerini rahatsız ediyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre Millet İttifakı'ndan İYİ Parti ve Saadet Partisi bu birliktelikten oldukça rahatsız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek olması da akıllara Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı? sorusunu getirdi.

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek. Saadet Partisi tabanının Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı içinde yer almanın daha uygun olacağı görüşünde olduğu iddia ediliyor. Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, Millet İttifakı'ndan kopup Cumhur İttifakı'na geçmek için şartlarını sıralamıştı. Karamollaoğlu, "Bugüne kadar bizim itiraz ettiğimiz bütün hukuksuzlukları ortadan kaldırır, yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim. Dediğim gibi, bunlardan birisinin olması lazım." demişti. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ortaklık için tek şart koştu. Partisinin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığı iddiasına karşı çıkan Karamollaoğlu, siyasi ortaklık için "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşamıyorsak olmaz" dedi.

Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı?

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Gündeme ilişkin sorulan soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisinin Cumhur İttifakı'na yakın olup olmadığıyla ilgili de konuştu. Cumhur İttifakı'na parti olarak yakınlaştığı iddialarına Karamollaoğlu, "Hayır. Bir yerde isabetli bir karar vermek, bizim politikalarımızı yeniden tanzim edeceğimiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır" yanıtını verdi.

İttifakta tek şartı olan Karamollaoğlu, "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşamıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.