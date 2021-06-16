Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk kongre çağrısı yaptı. Kongre sonrası Saadet Partisi'nin kuruluşundaki değerleri savunur hale gelmesinin amaçlandığı belirtildi. Peki Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet'in başına kim gelecek? Saadet'te kongre yapılacak mı? Saadet Partisi yeni genel başkanı kim olacak?

Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk kongre çağrısı yaptı. Kongre sonrası Saadet Partisi'nin kuruluşundaki değerleri savunur hale gelmesinin amaçlandığı belirtildi. Peki Saadet Partisi Cumhur İttifakına mı katılacak? Saadet'in başına kim gelecek? Saadet'te kongre yapılacak mı? Saadet Partisi yeni genel başkanı kim olacak?

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaptığı açıklama ile Saadet'te değişim hareketinin fitilini ateşledi. Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na kongre çağrısı yaptı. Çağrıdan sonra Saadet Partisi Cumhur İttifakına mı katılacak? Saadet'in başına kim gelecek? gibi sorular sorulmaya başlandı.

Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak?

Oğuzhan Asiltürk yaptığı açıklamada şunları söyledi: Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca, ahlâki ve mânevî değerleri savunduğu için, Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı. Bu destek azaldığından dolayı, bir önceki seçimde Millet Vekili çıkaracak kadar oy aldığımız illerde, seçim işbirliği dolayısıyla baraj uygulanmadığı halde, aynı oyu alamadığımız için Millet Vekili çıkaramadık. Bir Siyasi Partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır. Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır. İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir."

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