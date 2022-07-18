Saadeddin Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Efendi'nin yeğeni kim? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninden Cübbeli Ahmet'e şok sözler! Mahmut Edendi'nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin liderinin kim olacağı tartışmaları sık sık gündeme gelmeye başladı. Mahmut Efendi'nin cenazesinde cemaatin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağı yönünde yapılan söylemlere Cübbeli Ahmet Hoca karşı çıkmıştı. Mahmut Efendi'nin yeğeni son açıklamasında Cübbeli Ahmet'i hedef aldı. Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamasında 'Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım' ifadelerini kullandı.

Saadeddin Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Efendi'nin yeğeni kim? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninden Cübbeli Ahmet'e şok sözler! Mahmut Edendi'nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin liderinin kim olacağı tartışmaları sık sık gündeme gelmeye başladı. Mahmut Efendi'nin cenazesinde cemaatin yeni liderinin Hasan Kılıç olacağı yönünde yapılan söylemlere Cübbeli Ahmet Hoca karşı çıkmıştı. Mahmut Efendi'nin yeğeni son açıklamasında Cübbeli Ahmet'i hedef aldı. Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamasında 'Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım' ifadelerini kullandı.

Saadeddin Ustaosmanoğlu, bir YouTube kanalında Cübbeli Ahmet Hoca için "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman. Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım" ifadelerini kullandı.

Saadeddin Ustaosmanoğlu kimdir?

Saadettin Ustaosmanoğlu hayata gözlerini yuman İsmailağa cemaati lideri Mahmut Efendi'nin yeğenidir. Saadeddin Ustaosmanoğlu Youtube kanalı üzerinden yaptıüı açıklama ile oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef aldı.

Saadettin Ustaosmanoğlu, "Şimdi yine hemen bunları belirtelim, filmin kendisini daha piyasaya sunmadık. Bunlar daha fragman yani. Fragman bölümünde böyle bir başlıkla bir kaç şey söyleyeceğiz. Cübbeli Ahmet Mahmut'a da çok fazla zıplamasın diye bir kaç şey soracağız. Hemen ona hitap ederek başlayalım. Cübbeli Ahmet Mahmut, hangi ülkeden başlayalım. Mesela Endonezya'dan başlayalım mı, Mısır?, Lübnan? hayır diyorsun. O zaman İran'dan başlayalım. Ama biz buradan bir kaç tanesiyle ilgili ipuçları vermek için başlayacağız. Filim ortaya çıktığında senin de şartellerin atacak. Şimdilik İran hariç diyelim, bu diğer üç ülkenin ismi zikredilecek. Cübbeli Ahmet Mahmut'un uluslararası maceralarının kapısını aralıyoruz şimdi."

"Erkeksen şeyhliğini ilan et"

Saadeddin Ustaosmanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: İlk teklifimiz sana, erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Haydi buyur, açık söylüyorum. Ve devam ediyorum, 2019 yılında efendi hazretleri hayatta iken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum, tarikat icazetini kimden aldın. Sorunun cevabını biz kasetlerle vereceğiz. Sen yine yalancılıktan rücu edemezsin. Bu videolar elimizde haberin olsun. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemiler yak kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız." .