S sport kanalı nasıl izlenir? S sport uydu frekans bilgisi? S sport 2, S sport Plus şifreli mi? Motor sporlarının en prestijli yarışlarından olan Formula 1'in Türkiye ayağı bu senede de İstanbul'da start alacak. Formula 1 yarışlarının yayın hakkı S Sport'ta bulunuyor. Televizyondan F1 yarışlarını izlemek isteyen spor severler S sport televizyondan nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte Sport 2 Sport + nasıl ve nereden izlenir sorusunun yanıtı...

S sport kanalı nasıl izlenir? S sport uydu frekans bilgisi? S sport 2, S sport Plus şifreli mi? Motor sporlarının en prestijli yarışlarından olan Formula 1'in Türkiye ayağı bu senede de İstanbul'da start alacak. Formula 1 yarışlarının yayın hakkı S Sport'ta bulunuyor. Televizyondan F1 yarışlarını izlemek isteyen spor severler S sport televizyondan nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte Sport 2 Sport + nasıl ve nereden izlenir sorusunun yanıtı...

S Sport kanalı nasıl izlenir?

Formula 1 Türkiye yarışlarının tüm yayınları S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Bu heyecan dolu yarışı izeyebilmek için S Sport'a üye olmak gerekiyordu. Ancak motor sporları tutkunların yarışlara kolay ve ücretsiz ulaşmaları için F1 Türkiye yarışları uydu kanalı üzerinden ücretsiz yayınlanacak.

F1 Türkliye Grand Prix'i hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından izlenecek. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, 8 Ekim'de saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Ardından 9 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turu için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Yarışlar S port uydundan ve Sport 2 ve Sport Plus platformları üzerinden izlenebilecek.

S Sports uydu frekansı

S Sport kanalı normalde ücretli ve şifreli bir kanaldır. Ancak kanal F1'in Türkiye Grand Prix'ini uydu kanalından ücretsiz ve şifresiz yayınlama kararı aldı. İşte S Sport uydu frekans bilgileri;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S Sport2

D-Smart 79. Kanal

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

Vodafone TV 12. Kanal

S Sport Plus

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S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur.

S Sport Plus Paketi kapsamında sunulan içerikler, https://www.ssportplus.com adresinden bilgisayarla, App Store ve Play Store'dan “S Sport Plus” uygulamasını indirerek tablet ve akıllı telefonlarla ve, Beko /Arçelik, Vestel, Grundig, LG, Samsung Smart TV uygulamaları, Android TV işletim sistemli Smart TV'ler ve media player cihazları, Apple TV ile ve Google Chromecast cihazları üzerinden izlenebilecektir.

S Sport nedir?

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde ismini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. İngiltere Premier Ligi, Formula 1, NBA, WWE, UFC başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. Turkcell TV+, KabloTV, D-Smart, tivibu ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapmaktadır. S Sport, ayrıca Barça TV ve Bayern TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlara taşımaktadır. Geçmişte yayın hakları Digiturk ve D-smart'ta bulunan Premier League artık bu kanaldan yayınlanmaya başlamıştır. D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibuda 73. kanala geçmiştir. Digiturk'te 4 Eylül 2020, blutv'de ise 7 Temmuz 2021 tarihinden itibaren platformdan ayrılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.