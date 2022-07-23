Ryan Babel kimdir? Ryan Babel hangi takımlarda oynadı? Yeni takımı neresi?

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcu arayışları hız kazandı. Peki Ryan Babel kimdir, hangi takımlarda forma giymiştir? İşte Ryan Babel'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

Futbol dünyasında transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar yeni oyuncular için ataklar yapmaya başladı. Şiddetli rekabetin yaşandığı futbolda transferler için de mücadele sürüyor. Galatasay ve Fenerbahçe transferlerinin ardından Eyüpspor'dan şok bir hamle geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Ryan Babel'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Peki, Ryan Babel kimdir? Ryan Babel kaç yaşında? Ryan Babel'in yeni takımı nerede?

Ryan Babel kimdir?

Ryan Guno Babel, 19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam'da dünyaya gözlerini açtı. Genç yaşlarda ise futbola başladı. Ruud Gullit ve Frank Rijkaard'ı yetiştiren Hollanda'da doğdu ve bu oyuncuları idol olarak gördü.

Babel futbola ise S.V Diemen'de 1992 yılında resmen başladı. 1994 yılında ise Fortius takımına transfer oldu. Bu takımda hızı ve tekniğiyle dikkat çekti. 1998 yılında ise AFC Ajax seçmelerine katıldı. İlk turda seçmeleri geçmeyi başardı fakat diğer turları ise geçemedi. Bir yıl boyunca kulüpsüz kalan Babel, bu süreçte çalışmalarına devam etti ve 1998 yılında ise antrenmanlara çağrıldı ve Ajax'a transfer oldu.

1999-2000 sezonunda ise D1 takımında mücadele etti. Buradan yükseldikten sonra ise sıtasıyla C1, B1 ve A1 takımlarında forma giyen Babel, ilk profesyonel kontratını ise Ocak 2004'te imzaladı.

Hem Santrafor, hem de kanat pozisyonlarında oynayabilen Babel, 2005'ten beri millî takım forması giymektedir. 2011 yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İngiliz hakem Howard Webb'in Manchester Unitedlı forma ile fotoğrafını paylaştığı için Liverpool'dan 1899 Hoffenheim'a gönderilmiştir.

Galatasaray'ın ardından 1. Lig ekiplerinden, Eyüpspor'da an itibariyle Eyüpspor'da forma giymektedir.

Ryan Babel, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.

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