Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek neye işarettir? Nasıl yorumlanır? Rüyada hamile olduğunu görmek kötü şans getirir mi?

Gerek kültürümüzden gerekse sahip olduğumuz düşüncelerimizden yola çıkarak, uyku halinde bilincimiz kapalı iken gördüğümüz veya yaşadığımızı düşündüğümüz her şey bizler için oldukça kıymetlidir. Sıkça rüya tabirlerini öğrenmek adına kullanılan arama motorlarında sıklıkla araştırılan konulardan biri ise rüyada hamile olduğunu görmek ne demektir başlığıdır. Peki rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Nasıl yorumlanır? Rüyada hamile olduğunu görmek kötü şans getirir mi? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları detaylarıyla aşağıda sizler için derlenmiştir. Keyifli okumalar.

Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir?

Bazı inançlara göre rüyaların gerçek olduğu, hayattan hatta gelecekten izler taşıdığı söylenmiştir. Kaldı ki, tabiri veya yorumlanması doğru yapılmışsa, bu denilen tanımı karşılamakta, bir rehber görevi görebilmektedir. Bu noktada da dikkat edilmesi gerekilen birkaç husus vardır. Örneğin rüyanın nasıl görüldüğü, kişinin kendi gözünden mi gördüğü yoksa olayı yaşayıp yaşamadığı vb.

Rüyada hamile olduğunu görmek ise, oldukça günlük hayatımızla ilişkili birkaç alt mesaj sunmaktadır. Kaldı ki, hayata gelme kavramının yani doğumun yaşama dair doğrudan bir mesaj verdiğine şaşmamak gerekmektedir.

Rüyada hamile olduğunu görmek neye işarettir? Nasıl yorumlanır?

Rüyada hamile olduğunu görmek ise, oldukça günlük hayatımızla ilişkili birkaç alt mesaj sunmaktadır. Kaldı ki, hayata gelme kavramının yani doğumun yaşama dair doğrudan bir mesaj verdiğine şaşmamak gerekmektedir. Süregelen bir görüşe göre rüyada gördüğünün tersi ile karşılaşırmış insanlar. Öyleyse birçok kişi rüyada hamile olduğunu görmüşse eğer sayısız negatif düşünceye ev sahipliği yapacaktır.

Ancak, rüyada hamile olduğunu görmek yeni bir varoluş sürecine hazırlıkta olmak demektir. Bu sebeple de genel olarak iyiye yorulan, rüyada hamile olduğunu görmenin kısmet açıcı bir mesaj verdiği düşünülmektedir. Öyle ki, rüyada hamile olduğunu gören bir insanın - eğer evli değilse- yakın zamanda evlilik sürecine adım atacağına inanılıyor. Evli olmayan kimselerin, hayatlarına yeni insanlar gireceği ve bu insanlardan biri ile evlilik adımını atacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer bu rüyayı gören kişi evli ise, evli çiftin çocuk sahibi olmak adına konuşmalar yapacağı belirtilmektedir. Evli olup, daha önce çocuğu da olan bir kimse görüyor ise rüyada hamile olduğunu, bu da var olan çocuk veya bebekle ilgili beklenen veya beklenmedik bir gelişme yaşanacağına işaret olabilmektedir.

Bunların yanı sıra, rüyada hamile olduğunu görmek pozitif mesajlar vermektedir. Yorumlandığı en önemli iki tema ise barış ve mutluluk üzerine olduğudur. Rüyada hamile olduğunu gören kimsenin hayatında iyi ve güzel gelişmeler yaşanacak; kişi mutlu ve barış havasının hakim olduğu bir süreçten geçecektir. Bu rüyayı görmek ikili ilişkiler konusunda da birçok pozitif katkı sağlayacaktır. Rüyayı gören kimselerin eşleri ile arasında iyi bir iletişim olacağı söylenmektedir. Bir dönüm noktası olarak bu tarz bir rüya gördüğün söyleyen kimseler dahi vardır. Öyle ki, onlara göre bu rüyadan sonra kişiler eşleriyle yeni bir boyuta geçmekte ve her zamankinden daha iyi bir ilişki süreçlerinin olacağına yüksek inançla bağlanmışlardır.

Rüyada hamile olduğunu görmek kötü şans getirir mi?

Daha önce de bahsedildiği gibi rüyada hamile olduğunu görmek olumsuzluktan çok pozitif duygu ve alt metinlere bırakır yerini. Fakat kimi zaman negatif olarak da algılanabilmektedir. Örneğin, rüyada hamile olduğunu gören bir kimse yaşamda kendine güvenmek konusunda sorun yaşayabilmektedir. Varsa, iş hayatlarında kontrollerini kaybedeceklerine dair rivayetler de vardır. Ek olarak, her ne kadar hamile olduğunu görmek, bereket bolluk gibi anlamlara gelse de çocuk sahibi olma düşüncesi ile sorumlulukların da artacağı unutulmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.