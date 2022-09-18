Rüya Gibi Bir Tatil İçin Sur Yapı Antalya
Sur Yapı Tatil Evleri Antalya ile hayali kurulan tatili müşterilerine yaşatmakta. Kendini şımartmak isteyenler Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da buluşarak hem eğlenceli hem de Antalya ilinin muhteşem atmosferinde kafalarını dinleyebilir. Birbirinden çok olanak ve hizmetler ile müşterilerinin anılarında yaşayacak olan tatili Sur Yapı Tatil evleri gerçekleştirmekte. Tematik Yüzme Havuzları, Kadınlara Özel Yüzme Havuzları, Özel Plaj, Kumsallı Yüzme Havuzu, Aquaparklar, Spa & Wellness, Orman Aktiviteleri, çocuğu olan müşterilerine çocuk kulübü, Spor Kulübü, Macera Parkuru gibi birçok olanak ve hizmetler Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da.
2022-09-18 20:32:49
Egzersiz Ve Sporun Adresi Sur Yapı Tatil Evleri
Yılların verdiği deneyim ile her yıl müşterilerini ağırlayan Sur Yapı Tatil Evleri, Antalya ilinin tüm güzelliklerini göz önüne sunmakta. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, konaklamada olan müşterilerine egzersiz ve spor hizmeti de sunmakta. Bununla birlikte müşterilere;
- Fitness
- Kardio
- Pilates
- Yoga
- Voleybol
- Basketbol
- Mini futbol
- Tenis
- Stüdyo dersleri verilmekte.
Eğlencenin Adresi Sur Yapı Tatil Evleri Antalya
- Bisiklet Parkuru
- Yürüyüş Parkurları
- Kır kahvesi
- Kır Lokantası
- Kafe
- Macera Parkuru
- Paintball sahası
- Mini bowling alanı
- Tenis kortu
- Mini futbol sahası
- Basketbol sahası
- Çocuk oyun alanları
- Etkinlik alanları
- Gölet
- Dinlenme alanları
- Piknik alanları
- Barbekü alanları
Sur Yapı Antalya Tatil Evleri İletişim
Kepez Mah. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi No: 2/1
Kepez – ANTALYA
444 3 770 .
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