Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli?
Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın adı bu kez set arkadaşı ile anıldı. Cem Yılmaz'ın yeni filmi “Erşan Kuneri” setinde Rüya Karabulut ile başlayan yakınlığın yeni bir ilişkiye döndüğü iddiası magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında. Rüya Demirbulut'un kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin henüz Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut'tan bir açıklama gelmedi.
2022-03-18 13:39:37
Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda "Diamond Elite Platinum Plus" adındaki stand-up gösterisi ile adından oldukça fazla söz ettirmişti. Cem Yılmaz Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve ABD'de Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için sahne almıştı. Yılbaşında gösterisi Netflix'te de yayımlanan Cem Yılmaz gösterisi hakkında eleştirilere de yanıt vermişti. Magazin gündeminde sık sık yer alan Cem Yıllmaz'ın bu kez gönlünü set arkadaşı Rüya Demirbulut'a kaptırdığı iddia edildi.
Rüya Demirbulut kimdir?
Rüya Karabulut 27 yaşında tiyatrocu, dizi ve sinema oyuncusudur.
Rüya Karabulut son olarak Cem Yılmaz'ın “Erşan Kuneri” filminde rol almıştı.
1995 yılında dünyaya gelen Rüya Karabulut oyunculuğa küçük yaşlarda merak saldı.
Kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen Rüya Karabulut oyunculuk eğitimi de almıştır.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Rüya Karabulut pek çok dizi, film ve tiyatroda rol almıştır.
Rüya Karabulut 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne almıştır.
Rüya Demirbulut 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek adlı dizide Aslı karakterini canlandırmıştı.
Genç oyuncu son olarak Ozan Güven'le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.
Boyu 1.68 cm boyunda olan Rüya Demirbulut 54 kilo ağırlığındadır.
Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim?
Cem Yılmaz ile Rüya Demirbulut'un birlikte oldukları iddiaları son günlerde magazin gündeminde yer aldı. Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut'tan bu iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. .
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