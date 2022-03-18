Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli?

Rüya Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kaç yaşında, nereli? Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın adı bu kez set arkadaşı ile anıldı. Cem Yılmaz'ın yeni filmi “Erşan Kuneri” setinde Rüya Karabulut ile başlayan yakınlığın yeni bir ilişkiye döndüğü iddiası magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında. Rüya Demirbulut'un kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin henüz Cem Yılmaz ve Rüya Demirbulut'tan bir açıklama gelmedi.