Rutubet lekeleri nasıl temizlenir?

Su ve buharın neme dönüşünce evlerimizde rutubet oluşuyor. Rutubet evlerin yapılarına, eşyalara ve insan sağlığına zarar veriyor. Peki evde oluşan rutubet lekelerini çıkarmanın bir yolu yok mu? Sizler için bu sorunun cevabını araştırdık...



Su buharının olduğu her yerde rutubet oluşabiliyor. Banyolarda, mutfakta ya da evin herhangi bir bölgesinde su buharı yüzünden oluşan rutubetle karşılaşıyoruz. Rutubetin oluşmasının en önemli nedeni iyi bir şekilde yapılmamış yalıtımdır. Oluşmuş rutubetin lekelerini temizlemek oldukça zordur. Üstelik bu lekeler evimizin estetik görüntüsünü oldukça kötü etkiler. Bazı doğal yöntemler sayesinde bu lekelerden kurtulabiliriz.

Evde oluşmuş rutubet lekelerini nasıl temizleyebiliriz?

Rutubet duvarlarda, dolap içlerinde hatta tavanda dahi lekeler oluşmasına sebep olabiliyor. Oluşan kötü görüntüden kurtulmanın yolu sirkeden geçiyor. Sirkeyi alın ve suyla karıştırın. Bir ölçü sirkeye bir ölçü su olacak şekilde hazırladığınız karışımı temiz bir bez yardımıyla lekeli alanlara uygulayıp nazikçe ovarak temizleyin. Sirke sayesinde lekelerin azaldığını göreceksiniz.

Eğer rutubet temizliği için sirke kullanmak istemiyorsanız limon kolonyasını da deneyebilirsiniz. Rutubetli bölgeye limon kolonyası sıkıp bir süre bekletin. Daha sonra biraz daha limon kolonyası sıkıp temiz bir bez yardımıyla güzel bir şekilde ovalayın. Lekelerden temizlenen bölgeyi ıslak bırakmamak için temizliğinizi tamamladıktan sonra saç kurutma makinesi ya da benzer bir ürün yardımıyla lekeleri çıkardığınız alanı kurutun.

Başka bir yöntem yok mu?

Rutubet lekelerini temizlemek için limon tuzundan da destek alabilirsiniz. Küçük bir tencerenin içerisine limon tuzu koyun, daha sonra üzerine üstünü örtecek kadar su ilave edip ısıtın. Limon tuzları tamamen çözülünce karışım hazır hale gelmiş demektir. Karışımı biraz soğutup lekeli bölgelerin üzerine bir sünger yardımıyla sürün ve bir süre bu şekilde bekletin. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla ovarak lekelerden kurtulun.

Rutubet temizliği için çay ağacı yağı da işe yarayacaktır. Temiz bir sprey şişesinin içini suyla doldurun. Daha sonra içerisine on damla çay ağacı yağı damlatın ve rutubetli bölgeye sıkıp bu şekilde yarım saat bekletin. Lekeler de koku da yavaş yavaş azalacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.