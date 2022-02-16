Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?

Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? Rusya Ukrayna gerilimi bitti mi? Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi? Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı? soruları son günlerde yaşanan gelişmelerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. Rusya bir süredir 150 bin askeri Ukrayna sınırına konuşlandırmıştı. Rusya'dan yapılan son açıklamada birliklerini bulundukları üslere çekmeye başladığını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Biden ise çekilmeye dair kanıt olmadığını belirtmişti.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim nedeniyle tüm dünya diken üstünde duruyordu. Rusya, Ukrayna sınırına binlerce asker ve zırhlı araç yığmıştı. ABD ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını söylemişti. İşgal söylemlerinden sonra piyasalar son bir kaç haftadır oldukça tedirgin bir süreç yaşamıştı.

Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı?

ABD basını Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya sldıracağını iddia ediyordu. Rusya ise iddiaları yalanlamıştı. Rusya Ukrayna sınırında tatbikat yaptıktan sonra askerlerin üslerine geri çekildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakere görüşmeleri için her zaman bir şans olduğunu söyledi. Lavrov, "görüşmeleri sürdürmeyi ve genişletmeyi öneriyorum" dedi.

Rusya Ukrayna sınırından çekildi mi?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Rusya ile Ukrayna savaşı olmayacak mı?

Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilimden sonra ortalık şu anda durulmuşa benziyor. Rusya birliklerini çekmeye başladığını açıkladı. ABD Pazartesi günü Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapattığını ve kalan tüm personelini Polonya sınırına yakın bir şehre taşıyacağını söylemişti. ABD ayrıca Ukrayna'ya seyahet konusunda ve ABD'li vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmaları yönünde de uyarı yapmıştı.

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