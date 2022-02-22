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TIMETURK / GENEL / Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Ukrayna Nato ülkesi mi?

Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Ukrayna Nato ülkesi mi?

Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Dünya diken üstünde Rusya-Ukrayna hattında yaşanacak yeni gelişmelere odaklanmışken Rusya lideri Putin'den bölgede suları ısıtacak yeni bir hamle geldi. Putin Donbas bölgesindeki ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığını ilan etti. Rusya ayrıca Rus ordusuna bölgeye müdahale etme emrini de verdi. Savaş seslerinin yükseldiği bölgede ülkelerin askeri güçleri de merak ediliyor. Olası Rusya-Ukrayna savaşını hangi ülke kazanır? Ukrayna Nato ülkesi mi?

1 Saat Önce
2022-02-22 12:34:08
Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır? Savaşı hangi ülke kazanır? Ukrayna askeri gücü nasıl? Ukrayna Nato ülkesi mi?

Son aylarda Rusya'nın Donbas bölgesi sınırına ve Ukrayna sınırlarına 200 bine yakın asker yığmıştı. Rusya askerlerin geri çekildiğini açıklasa da bu pek inandırıcı olmamıştı. Rusya'dan gelen son hamle ise bölgede suların yeniden ısınmasına neden oldu. Ukrayna hükümeti le 2014 yılında çatışmaya başlauyan ve ayrılıkçı gruplar sözde 2 cumhuriyet ilan etmişti. Rusya ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdığını duyurdu. Bölgede gerilim bir an olsun düşmüyor. ABD ve AB ise Rusya'ya yanıt vermek için seçenekleri tartışıyor.

Rusya Ukrayna savaşını kim kazanır?

Rusya hiç kuşkusuz dünyanın en büyük ordusuna sahip ülkeler arasında yer alıyor. Savaşa hazırlık ve savaş tecrübesi açısından da Rus ordusu önde bulunuyor. Askeri analistler, Ukrayna ordusunun 2014'e kıyasla daha güçlü ve hazırlıklı olduğu görüşünde birleşirken, Rus askeri envanterinin genişliği ise dikkat çekiyor. Ukrayna'nın askeri harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 2021'de 5,9 milyar dolarla yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti. Rusya'nın ise ordusu için yaptığı harcamaların 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasına oranı 61,7 milyar dolarla yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Rusya Ukrayna savaşını hangi ülke kazanır?

Rusya'nın silah ve envanter avantajı da bariz şekilde ortada. Rus ordusunun, 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken, Ukrayna ordusunun 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin de paramiliter kuvveti var.

Kara kuvvetleri anlamında da Rusya 12 bin 420 tank, 30 bin 122 zırhlı araç, 6 bin 574 kundağı motorlu topçu, 7 bin 571 çekili topçu ve 3 bin 391 mobil roketatar ile Ukrayna'ya karşı üstünlüğe sahip.

Rus hava kuvvetlerinde 772 savaş uçağı, 739 saldırı uçağı ve 2 binden fazla helikopter bulunurken, Ukrayna'ya ait 69 savaş uçağı, 29 saldırı uçağı ve yaklaşık 60 helikopter var.

Rusya, 1 uçak gemisi, 15 muhrip, 70 denizaltı ve 11 fırkateynle, muhrip veya denizaltısı bulunmayan, sadece bir firkateyne sahip Ukrayna'ya karşı bu alanda da üstünlük kuruyor.

Rus yetkililerin vurguladığı önemli bir unsur da sahip oldukları nükleer başlık sayıları. Rus nükleer cephaneliğinde, 1600 adedi balistik füze ve stratejik bombardıman uçaklarına yerleştirilmek üzere 4 bin 490 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. .

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