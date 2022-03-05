Rusya Ukrayna savaşında geçici ateşkes kararı! Rusya Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildi mi?

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildi mi? Rusya Ukrayna savaşında geçici ateşkes kararı alındı. Rusya 10 gün önce Ukrayna topraklarını işgal girişimine başlamıştı. Bölgeden gelen can kayıpları savaşın soğuk yüzünü tüm dünyaya duyurdu. Rusya'ya dünyadan da peş peşe tepkiler gelirken Ukrayna ile Rusya arasında 3. görüşmeler beklenmeye başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivil çıkışları için ateşkes uygulanacağını duyurdu. Peki Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildi mi? Rusya Ukrayna savaşı bitti mi? Rusya Ukrayna savaşında geçici ateşkes kararı alındı. Rusya 10 gün önce Ukrayna topraklarını işgal girişimine başlamıştı. Bölgeden gelen can kayıpları savaşın soğuk yüzünü tüm dünyaya duyurdu. Rusya'ya dünyadan da peş peşe tepkiler gelirken Ukrayna ile Rusya arasında 3. görüşmeler beklenmeye başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivil çıkışları için ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 10 gün geçti. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes kıvılcımı aranırken tarafların ikinci görüşmesi geride kaldı ve 3. görüşme merakla bekleniyor. Yapılan görüşmelerde taraflar sivillerin tahliyesi konusunda karar almıştı.

Rusya Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildi mi?

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 10. gününde ateşkes kararı aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Rusya Ukrayna 3. görüşme ne zaman yapılacak?

Rusya tarafı ile müzakerelerin en yakın zamanda 3. turda süreceği konusunda da anlaştıklarını aktaran Podolyak, şöyle devam etti: "Taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Ayrıca çatışmaların en sert yaşandığı yerlere ilaç ve gıda ulaştırılması için tahliyenin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkes kararında anlaşmışlardır."

Putin ve Scholz'un yakın zamanda başka görüşmeler yapma konusunda mutabık kaldığını vurgulayan Hebestreit, "Başkan Putin, Şansölye Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki 3. görüşme 5-6 Mart tarihlerinde yapılabilir. .