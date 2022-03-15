Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? Tarih verildi: Rusya Ukrayna arasındaki savaş ne kadar sürer?

Rusya Ukrayna arasında başlayan savaş tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Dünya piyasalarını alt üst eden savaşın ne zaman biteceğine dair Ukrayna cephesinden ilk açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich savaşın bitiş tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı işgal operasyonları devam ediyor. Başkent Kiev Rus birlikleri tarafından kuşatılmış durumda. Rusya'nın saldırıları karşısında sivil kayıpları da her geçen gün artıyor. Saldırılar düyna ekonomisini de derinden etkiledi. Rusya'ya yönelik peş peş yaptırım kararları devreye girdi. Rus borsası çökerken küresel şirketler Rusya'yı terk etmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich, Rusya'nın savaşmak için kaynaklarının tükeneceğini belirterek, “Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu savaş, Mayıs ayında bitebilir. Hatta bu tarih daha da erken olabilir. Mümkün olan en geç tarihten bahsediyorum. İki ülke arasında barış sağlanmalı” ifadelerini kullandı. Arestovich, ayrıca iki ülke arasında barış sağlansa dahi küçük çaplı çatışmaların 1 yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş ne kadar sürer?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaşın bir an önce sona ermesi bekleniyor. Taraflar ateşkes ve barış müzakereleri için masaya oturdu. Ateşkesin ne zaman sağlanacağı merakla bekleniyor.

Dev şirketlerden uyarı

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası "dostane olmayan" ülkelere ait firmaları, ülkedeki iş olanaklarını korumak ve iflası önlemek adına kamulaştırma konusunda adım attı. Söz konusu yasa ile dostane olmayan ülkelerin vatanşlarına ait şirketlere kayyum atanabilecek.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'in açıklanan yıllık raporunda, Rusya'daki yatırımların ciddi risk altında olduğu belirtildi. Rusya'nın ithalatı durdurma ve yabancı yatırımları kamulaştırma kararının bölgedeki operasyonların sonunu getirebileceği ifade edildi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess de, savaşın uzamasının Avrupa ekonomisi için pandemiden daha büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

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