Rusya Ukrayna savaşı biterse otomobil (araç) fiyatları düşer mi? İkinci el-Sıfır otomobil fiyatları ne olur? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı dünya ekonomisini tedirgin ediyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlemesini sürdürürken ülkelerden peş peşe yaptırımlar da geldi. Ekonomik belirsizliklerin arttığı şu günlerde araç almayı düşünenler Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini bekliyor. Peki Rusya Ukrayna savaşı biterse ikinci el ve sıfır otomobil fiyatları düşer mi?

Rusya Ukrayna savaşı biterse otomobil (araç) fiyatları düşer mi? İkinci el-Sıfır otomobil fiyatları ne olur? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı dünya ekonomisini tedirgin ediyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlemesini sürdürürken ülkelerden peş peşe yaptırımlar da geldi. Ekonomik belirsizliklerin arttığı şu günlerde araç almayı düşünenler Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini bekliyor. Peki Rusya Ukrayna savaşı biterse ikinci el ve sıfır otomobil fiyatları düşer mi?

Rusya'nın Ukrayna yoprakalrında başlattığı işgal girişim dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Rusya il Ukrayna arasında bir ateşkes beklenirken savaşın acı bilançosu da sürekli artıyor. Ekonomik olarak da dünya bir belirsizliğin içinde yer alıyor. Rusya'nın saldırılarından sonra ülkemizde döviz kuru yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Döviz kurunda yaşanan gelişme ve ham maddeye etişimde yaşanan güçlük pek çok ürünün fiyatının artmasına neden oluyor.

Rusya Ukrayna savaşı biterse otomobil (araç) fiyatları düşer mi?

Otomitiv sektörü de yaşanan saşav durumundan olumsuz etkilenecek. Rusya il ekeonomik ilişkilerin neredeyse durma noktasına gelmesi otomibl ham madde tedariğinde sıkıntı yaşatacak. Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte hem sıfır, hem de ikinci el otomobil fiyatlarının bi miktar artabileceği uyarısı yapıldı. Savaşın bitmeysiyle bir süre sonra sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşanabilir.

Petrol fiyatları uçuşa geçti

ABD'nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 değer kazancıyla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu. .