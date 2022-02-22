Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya neden Ukrayna'ya girdi? Rusya Ukrayna'yı İşgale başladı mı? Ukrayna-Rusya geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin Rus ordusuna Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girmesi talimatını verdi. Bu adıma dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi. Rusya daha önce ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Peki Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı mı?

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı? Rusya neden Ukrayna'ya girdi? Rusya Ukrayna'yı İşgale başladı mı? Ukrayna-Rusya geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Putin Rus ordusuna Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine girmesi talimatını verdi. Bu adıma dünya ülkelerinden peş peşe tepkiler geldi. Rusya daha önce ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Peki Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıktı mı?

Rusya Ukrayna'nın batı ile yakınlaşmasını ve NATO üyeliği istemesini kendi çıkarlarına ters olarak görüyordu. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğini istemeyen Rusya, bölgenin doğusunda yer alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararı almıştı. Bu karardan sonra ise flaş bir gelişme yaşandı. Putin Rus ordusunun ayrılıkçı bölgelere girme talimatı verdi.

Rusya Ukrayna savaşı başladı mı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onay için Rusya Parlamentosu'na gönderdi. Rus lider, bu karardan birkaç saat sonra Donetsk ve Luhansk'ta "barışın korunması" için orduya talimat verdi. Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Reuters ajansı, Rusya ile Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların yönetimleri arasında yapılan anlaşmaların, Rusya'ya bu bölgelerde askeri üs kurma hakkı verdiğini duyurdu.

Rusya Ukrayna'yı İşgale başladı mı?

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı. Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi. Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi. Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Türk Dışişleri'nden uyarı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarına bölgeden ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. .