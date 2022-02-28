Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Belarus'ta savaş müzakeresi için bir araya geldi. Ön koşulsuz bir toplantı olma özelliğini taşıyan görüşmede son nokta ne oldu? Rusya-Ukrayna müzakeresi ne oldu? Rusya ile Ukrayna anlaştı mı? Rusya ile Ukrayna ateşkes mi yaptı? Rusya-Ukrayna savaş bitti mi? Rusya Ukrayna savaş devam mı edecek? İşte detaylar...

Tüm dünyanın yakın takip ettiği o toplantı bitti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'ta bir araya geldiği toplantı sona erdi. Dünyadaki milyonlarca kullanıcı müzakareden çıkan sonucu merak ediyor. Rusya ile Ukrayna anlaştı mı ? Rusya Ukrayna müzakeresi ne oldu? İşte detaylar...

Rusya ve Ukrayna tarafları savaşın 5. gününde Belarus'ta müzakere masasında bir araya geldi. Taraf heyetler toplantıya başlamadan önce Belarus Dışişleri Bakanı, taraflara, " Burada kendinizi güvenli hissedebilirsiniz, tarafların anlaşmasını Belarus hükümeti olarak istiyoruz" dedi.

YAKLAŞIK OLARAK 6 SAAT SÜRDÜ

Tüm dünyanın merakla takip ettiği 6 saati süren görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.

UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNİN GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Müzakerenin başlamasının ardından gelen ilk bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da bölgeleri dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

'TALEPLER VE POZİSYONLAR AÇIKLANMAYACAK'

Kremlin'den görüşmenin yeni başladığı sırada yapılan açıklamada ise, "Müzakereler sessiz ilerleyecek. Delegasyonların talep ve pozisyonları açıklanmayacak." dendi. .