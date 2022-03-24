Rusya Bitcoin iddiası | Rusya doğalgaz ve petrol satışı Bitcoin ile mi yapacak? Bitcoin yükselir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından kripto para piyasası dalgalı seyir göstermişti. ABD ve batıdan peş peşe yaptırımlara maruz kalan Rusya'dan kripto para hamlesi geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy enerji ürünlerinin bitcoin ile satılabileceğini belirtti. Rusya'nın bu açıklamasının ardından bitcoin yükselir mi sorusu yatırımcılar tarafından sorulmaya başlandı.

Rusya Bitcoin iddiası |Rusya doğalgaz ve petrol satışı Bitcoin ile mi yapacak? Bitcoin yükselir mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından kripto para piyasası dalgalı seyir göstermişti. ABD ve batıdan peş peşe yaptırımlara maruz kalan Rusya'dan kripto para hamlesi geldi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy enerji ürünlerinin bitcoin ile satılabileceğini belirtti. Rusya'nın bu açıklamasının ardından bitcoin yükselir mi sorusu yatırımcılar tarafından sorulmaya başlandı.

Rusya doğalgaz ve petrol satışı Bitcoin ile mi yapacak?

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve euro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini belirterek, “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin'le de yapabiliriz” dedi.

Bitcoin yükselir mi?

Rusya enerji ürünleri satışında bitcoini kabul ederse bu durum bitcoinin yükselmesine neden olabilir.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir.

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