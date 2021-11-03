Rüstem Batum kimdir? Rüstem Batum mesleği nedir? Rüstem Batum nereli kaç yaşında? Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Rüstem Batum’un YouTune kanalına katılmış ve flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine gazeteci Enver Aysever ile Cem Yılmaz arasında gerginlik yaşanmıştı. Enver Aysever yaptığı paylaşımda' Sevgili @CMYLMZ siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım.' paylaşımı ile gerilim daha da büyümüştü. Bunun üzerine vatandaşlar Rüstem Batum'un kim olduğunu araştırmaya başladı.

Rüstem Batum kimdir? Rüstem Batum'un YouTube kanalındaki "Rüstem Batum Sohbetleri" programına katılan komedyen Cem Yılmaz'dan şaşırtan açıkalamlar gelmişti. Demirtaş ve Kavala hakkında açıklamalar yapan Cem Yılmaz ve Enver Aysever arasında gerilim yaşandı. Cem Yılmaz, Rüstem Batum'a yönelik imalarla dolu bir yorum yapan Enver Aysever'e "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim… Ne garip bi adam. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol" diye yazdı.

Enver Aysever ikinci bir paylaşımında Cem Yılmaz'a, "Sevgili @CMYLMZ siz Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ise "Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım. Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem beyle aranızda halledin bunları" şeklinde karşılık verdi. Bu gerilimin ardından Rüstem Batum'un kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. işte Rüstem Batum'un hayatı...

Rüstem Batum kimdir?

Rüstem Batum 4 Ağustos 1952 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk talk-show'cu, stand-up'çı, yazar, reklam filmi yönetmeni, fotoğrafçı, gazeteci.

Basın, moda ve reklam fotoğrafçılığı, gazetecilik, reklam filmi yapımcılığı ve yönetmenliği, tek kişilik gösteriler yaptı. İlk özel TV Magic Box'ta yaptığı talk show programıyla tanındı.

Küçük yaşta annesi ve babası boşanan Rüstem Batum annesi Güngör hanım, besteci İlhan Mimaroğlu ile evlenip Amerika'ya göç eder

Rüstem anneannesinin yanında İstanbul'da büyür.

Ortaokul ve liseyi Kadıköy Saint Joseph Lisesi'nde tamamlayan Rüstem Batum Grenoble'de Ekonomi okur.

Belçika'da 4 yıllık IAD Institut des Arts de Diffussion Sinema-TV Yönetmenlik-Yapımcılık Bölümüne, 15 gün süren sınavlarla, 300 adayın arasından ilk 20'ye seçilip girer.

Öğrenciliği sırasında Cumhuriyet gazetesinin Brüksel muhabirliğini de yapar. 1977'de yurt dışından İstanbul'a döndükten sonra TRT'ye girmeye çalışır, alınmaz.

Bir reklam ajansında yönetmen olarak çalışır. Babasının kumarhanesinde bir dönem krupiyelik yapar. Batum 1980 sonunda annesini New York'a ziyarete gitmişken, Los Angeles'a yerleşmeye karar verir, 4 ay kısa dönem askerliğini yapmak için Türkiye'ye döner.

Zahmetli süren askerliğini bitirdikten sonra, 1982'de Los Angeles'a gider. UCLA'da iki yıl profesyonel stüdyo fotoğrafçılığı eğitimi alır. ABD'de 5 yıl süreyle Gökşin Sipahioğlu'nun sahibi olduğu Sipa Press için fotoğrafçı olarak çalışır, Sipa Press'in ilk Hollywood muhabiri olur. Reklam ve plak kapakları fotoğrafları çeker. Fotoğrafları elliyi aşkın ülkede dergi ve gazetelerde yayınlanır.

1986 yılında Türkiye'ye tekrar döndükten sonra, Hürriyet'in sahibi Sedat Simavi'nin kurduğu ART Anadolu Radyo Televizyonu'nun Film Video Departmanı'nın başına geçer. Mazhar Fuat Özkan'ın "Ele Güne Karşı" çektiği kliplerden biridir. Ardından Zoom Yapım'ı kurar, yapımcı yönetmen olarak 100'ü aşkın reklam filmi çeker. 19 Aralık 1989'da "İki Ters Bi Düz Laflar" adlı ilk stand-up gösterisini sahnelemeye başlar. 1990'da ilk özel televizyon Magic Box'ta (sonradan Star TV) yaptığı talk show programıyla ülke çapında tanınır. "Rüstem Batum Show", "Rüstem Batum'la 360 Derece", "Rüstem Batum'la Söylenmeyenler" isimli 200'e yakın TV programı hazırlar ve sunar. Bu programlarla "En iyi Talk Show" ve 2004 yılında da Çağdaş Gazeteciler Derneğinin "En İyi TV Programı" ödüllerini kazanır. "İki Ters bi Düz Laflar" ve "Halamın Stand-Up'ları" adlı stand-up komedileri yazar ve tiyatro sahnelerinde oynar. "İki Ters bi Düz Laflar" ile Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü kazanır. Milliyet Gazetesindeki yazılarının derlendiği "Rugan Ayakkabılı Hipopotam" adlı kitabı 1992'de yayınlanır. Yapımcı-yönetmen olarak dünyanın önemli 8 şehri ile ilgili "Rüstem Batum'un Gözüyle" adlı belgesel serisini yapar. 2003 yılında yapımcı-yönetmen olarak İstanbul, New York ve Londra'da da gösterilen "Hangi Kıbrıs" belgeselini çeker. Son yıllarda televizyon çalışmaları yüzünden yavaşlattığı fotoğraf çalışmalarına tekrar ağırlık verir. Türkiye'deki ilk sergisini Ekim 2006'da 25. TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarı'nda açar. 2014 yılında Hakan Nordik takma adıyla TEK adlı romanı yayımlanır. Hakkında açılan davalar üzerine Amerika'ya taşınır.

Haziran 2020'de Youtube kanalında video otobiyografisini yayımlaya başladı. Burada anlattıklarını "Hem Güneşte Yatan Kedi Olayım, Hem Dünyayı Kurtarayım" adlı kitaba dönüştüreceğini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.