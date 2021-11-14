Ruslar istenmeyen tüylerden böyle kurtuluyor

İstenmeyen tüyler kadınların korkulu rüyasıdır. Onlardan kurtulmak çok zordur. Kremler, lazer epilasyonlar, iğneli epilasyonlar dahi onlardan bizi tam olarak kurtaramıyor. Sizlere tüylerinizden kurtulmak için bir önerimiz olacak. Ruslar yüzlerce yıldır bu uygulamayı kullanıyor. Gelin birlikte bakalım...



İstenmeyen tüylerden kurtulmak çok zordur. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bizi onlardan kesin olarak kurtarabilecek bir yöntem hala yok. Fakat Ruslar yüzlerce yıldır tüylerden kurtulmak için ilginç bir uygulama yapıyor. Bu yöntem tüyleri doğal olarak döküyor. Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor.

Doğal tüy dökücü krem nasıl hazırlanır?

İki üç tane kuru ceviz kabuğu ve bir bardak suya ihtiyacınız olacak.

Kuru ceviz kabuklarını yakmanız gerekiyor. Bu işlemi uygularken kendinize ve etrafınıza zarar vermemeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ceviz kabukları tamamen yanıp kül olduğunda bu külleri temiz bir kaba koymanız gerekiyor. Daha sonra üzerine azar azar su ilave edip krem haline getirin. Bu karışımı on iki saat boyunca bekletmeniz gerekiyor. Bu şekilde hazır olacaktır.

Bu karışımı uygulamak için istenmeyen tüylerinizi almamış olmalısınız. Daha sonra kurtulmak istediğiniz tüylerin olduğu bölgenin üzerine hazırladığınız karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bez veya pamuktan yardım alabilirsiniz. Karışımı güzelce yaydıktan sonra yarım saat boyunca bekletin. Daha sonra cildinizi durulayın. Günde üç kez, üç gün boyunca bu uygulamayı yapmanız gerekiyor.

Bu uygulama yapılırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Ceviz küllerini yakarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinize ve çevrenize zarar vermemek için ceviz kabuklarını açık bir alanda, kontrollü bir şekilde yakmalısınız, yakarken içine tutuşmasını kolaylaştırmak için kağıt gibi farklı malzemeleri karıştırmamalısınız.

Karışımı uygularken cildinizde bir yanma, kızarıklık veya başka bir rahatsızlık hissederseniz karışımı cildinizden tamamen temizlemeniz ve bir daha uygulamamanız gerekir. Rahatsızlığınız devam ederse hemen doktora başvurmalısınız.

Bu karışım, bilimsel olarak kabul görmüş bir tedavi yöntemi değildir. Yüzlerce sene önceye dayanan geleneksel bir yöntemdir. Bu yüzden eğer cilt hassasiyetiniz, herhangi bir alerjiniz veya başka bir rahatsızlığınız varsa bu karışımı asla uygulamamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.