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Rümeysa Aydın kimdir? Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?
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TIMETURK / GENEL / Rümeysa Aydın kimdir? Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?

Rümeysa Aydın kimdir? Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?

Rümeysa Aydın kimdir? Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde kendisine şiddet ve cinsel taciz uygulayan 7 yıllık kocası Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldüren Rümeysa Aydın beraat etti. 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın 13 Ağustos 2021 günü meydana gelen olayın ardından yargılandığı mahkemeden 'beraat' kararı çıktı. Rümeysa Aydın mahkemede yaptığı savunmada 'Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım' dedi. Kadın hakları savunucuları da Rümeysa Aydın'ın serbest bırakılması için sık sık çağrıda bulunuyordu.

59 Dakika Önce
2022-03-05 08:55:11
Rümeysa Aydın kimdir? Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?

Balıkesir'de yaşanan bir olay ülke gündemine oturmuştu. Sık sık kadın cinayetlerinin yer aldığı basında bu kez bir kadın şiddet gördüğü ve cinzel tacizlerine mağruz kaldığının iddia ettiği 7 yıllık eşini pompalı tüfekle öldürdü. Rümeysa Aydın'ın yargılandığı mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.

Rümeysa Aydın kimdir?

Rümeysa Aydın Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde yaşıyordu. Rümeysa Aydın 7 yıllık eşi Murat Aydın'ı pompalı tüfekle öldürdü. 2 çocuk annesi olan Rümeysa Aydın olay sonrası verdiği ilk ifadesinde eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve cinsel tacize maruz kaldığını belirtmişti.

Öldürme amacı olmadığını, tüfeğin dolu olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatıp tetiğe bastığını söyleyen Rümeysa Aydın, gözlerini açtığında eşinin yerde yattığını gördüğünü öne sürdü. Eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Rümeysa Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Murat Aydın'ın cenazesi Ziyaretli Mahallesi'nde defnedilirken, çiftin 2 çocuğu Balıkesir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın'ın 7 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Rümeysa Aydın serbest mi bırakıldı?

Tutuklu olarak yargılanan Rümeysa Aydın'a bugünkü karar duruşmasında son sözü soruldu. Aydın, ağlayarak, "Herkes bana cani diyor. Ama ben cani değilim. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım" dedi. Mahkeme, olayı 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirip Rümeysa Aydın'ın beraatine karar verdi.

Rümeysa Aydın davasının soruşturma aşamasından itibaren takip eden Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan, Aydın'ın 2 çocuğunun ise psikolojik destek almaya devam ettiğini söyledi. Rümeysa Aydın'ın mektup ile derneğe ulaştığını söyleyen Küçükafacan, "Aldığımız bir posta bizi çok duygulandırdı ve zaten müdahil olma kararı aldıktan sonra gelmiş olan bu mektupla birlikte hızlı hareket etmemiz gerektiğini de gördük. Rümeysa'nın sesini o mektupla aynı zamanda duymuş olduk. Rümeysa bizden destek istiyordu. Sadece bizden değil, bütün kadınlardan destek istiyordu" dedi.

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