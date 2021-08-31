DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'
AB ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
Türkiye-Mısır arasında yeni gelişme
Bitcoin boğaları için iyi haber
Gelin Ve Damat Düğüne Bisiklet İle Geldi
Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?
ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak
Spekülatör Soros'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar
ABD’li Senatör’den skandal Kıbrıs açıklaması
Kazakistan’ın yeni Savunma Bakanı belli oldu
Üniversite tercihi yapanların kaçı yerleşti? YKS yerleştirme tercihi yapanların kaçı üniversiteye yerleşti?
Yüzlerce Bisikletli 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı
Üniversite kazananlar ek yerleştirmede tercih yapabilir mi?
AB'de lobi harcamalarının zirvesinde teknoloji şirketleri var
Kastamonulu Bisikletçi, Selden Zarar Gören Bisikletleri Ücretsiz Tamir Ediyor

TIMETURK / GENEL / Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce cinayette teşebbüsten yargılanan ve 5 yıl hapşs cezasına çarptırılan yıldız futbolcu şimdi de Yunanistan'da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Peki Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

49 Dakika Önce
2021-08-31 13:01:29
Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce cinayette teşebbüsten yargılanan ve 5 yıl hapşs cezasına çarptırılan yıldız futbolcu şimdi de Yunanistan'da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Peki Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu, Oropos isimli sahil kasabasındaki bir arkadaşı ile birlikte genç bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Semedo, tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edildi. Olympiakos takımı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekindi. Ruben Semedo, Villareal'de forma giyerken cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkumiyeti 46 bin Avro para cezası ve İspanya topraklarına 8 yıl girme yasağına çevrilmişti.

Ruben Semedo kimdir?

Rúben Afonso Borges Semedo 4 Nisan 1994 yılında dünyaya geldi.

27 yaşında olan Ruben Semedo Portekiz'de doğdu.

Yunan kulübü Olympiakos'ta merkez defans oyuncusu veya defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Ruben Semedo özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor.

Daha önce bir adamı kaçırmak ve işkence yapmak da dahil olmak üzere ciddi suçlar işledikten sonra tutuklandı ve hüküm giydi. 30 Ağustos'ta Atina'daki Yunan makamları, reşit olmayan bir çocuğa toplu tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturma sırasında onu tutukladı.

Ruben Semedo, Sporting, Villarreal ve Olympiacos'ta forma giydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş