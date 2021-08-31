Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce cinayette teşebbüsten yargılanan ve 5 yıl hapşs cezasına çarptırılan yıldız futbolcu şimdi de Yunanistan'da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Peki Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce cinayette teşebbüsten yargılanan ve 5 yıl hapşs cezasına çarptırılan yıldız futbolcu şimdi de Yunanistan'da tecavüz suçlamasıyla karşı karşıya. Peki Ruben Semedo kimdir, Ruben Semedo hangi takımda oynuyor?

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu, Oropos isimli sahil kasabasındaki bir arkadaşı ile birlikte genç bir kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Semedo, tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edildi. Olympiakos takımı ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekindi. Ruben Semedo, Villareal'de forma giyerken cinayete teşebbüs suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, mahkumiyeti 46 bin Avro para cezası ve İspanya topraklarına 8 yıl girme yasağına çevrilmişti.

Ruben Semedo kimdir?

Rúben Afonso Borges Semedo 4 Nisan 1994 yılında dünyaya geldi.

27 yaşında olan Ruben Semedo Portekiz'de doğdu.

Yunan kulübü Olympiakos'ta merkez defans oyuncusu veya defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan Ruben Semedo özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor.

Daha önce bir adamı kaçırmak ve işkence yapmak da dahil olmak üzere ciddi suçlar işledikten sonra tutuklandı ve hüküm giydi. 30 Ağustos'ta Atina'daki Yunan makamları, reşit olmayan bir çocuğa toplu tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturma sırasında onu tutukladı.

Ruben Semedo, Sporting, Villarreal ve Olympiacos'ta forma giydi.

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