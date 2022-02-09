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TIMETURK / GENEL / RTÜK 72 saat süre verdi! DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı?

RTÜK 72 saat süre verdi! DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı?

DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı? Ülkemizde yayın faaliyetleri yürüten internet platformlarının yayın lisansı alması gerekiyor. Yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Aradan geçen zamana rağmen Amerika'nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan siteler halen lisans başvurusu yapmadı. RTÜK bu sitelere lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Peki bu siteler lisans başvurusu yapmazsa ne olur? DW Türkçe, Euronews Türkçe kapatılacak mı? Amerika’nın Sesi sitesi kapatılır mı?

38 Dakika Önce
2022-02-09 17:26:02
RTÜK 72 saat süre verdi! DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika’nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı?

DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika'nın Sesi lisans başvurusu yapacak mı? Ülkemizde yayın faaliyetleri yürüten internet platformlarının yayın lisansı alması gerekiyor. Yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Aradan geçen zamana rağmen Amerika'nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan siteler halen lisans başvurusu yapmadı. RTÜK bu sitelere lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Peki bu siteler lisans başvurusu yapmazsa ne olur? DW Türkçe, Euronews Türkçe kapatılacak mı? Amerika'nın Sesi sitesi kapatılır mı?

Yabancı basın kuruluşları olmalarına sığınarak düzenlemelerden uzak kalacağını sanan yabancı internet yayın organlarına 72 saat süre tanındı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yaptığı toplantıda başta üç uluslararası medya kuruluşu Amerika'nın Sesi, Deustche Welle ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan sitelerin lisans konusunu masaya yatırdı.

RTÜK 72 saat süre verdi!

Kurul DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Amerika'nın Sesi haber sitelerine lisans başvurusu yapması için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede lisans başvurusu yapmayanların erişimleri kısıtlanacak.

Yasa ne diyor?

İnternetten yayın yapan platformlarının RTÜK'ten yayın lisansı alması şart koşan yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" adıyla yayınlanmıştı.

Aynı senenin 1 Eylül'ünde yürürlüğe giren yasa ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK'ün denetimi kapsamına girmişti.

Bu yönetmelikle birlikte yayıncı kuruluşlar artık RTÜK'ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyor. Bu yayın platformları ayrıca koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle de sorumlu. .

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